爭取美國鋼鋁課稅豁免 賴清德：努力中

正在華府尋求美國鋼鋁關稅豁免的行政院政務委員鄧振中日前表示，談判仍未結束，但要獲得豁免不太容易。即使台灣在23日關稅措施開徵前仍未被排除，與美方的交涉仍會持續。

美國總統川普於8日宣布，15天後將對鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅，這項措施將於23日正式生效。加拿大與墨西哥因為與美國正在重新協商「北美自由貿易協定」（NAFTA）得以豁免，美國在安全和貿易上的夥伴也能進行談判爭取豁免。

（中央社記者蘇龍麒台北23日電）行政院長賴清德今天表示，美國對鋼鋁課關稅問題，第一階段公布台灣沒有在豁免名單中，但4月底才會確定，目前還在努力中。

立法院院會下午繼續施政總質詢，國民黨立委賴士葆問到美國鋼鋁課稅，台灣為什麼沒有在豁免名單中？

賴清德說，美國鋼鋁課稅是要防止中國鋼鋁過剩，透過各國進到美國，目前第一階段公布台灣沒有在豁免名單，但4月以後才會確定，還在努力中。

賴士葆說，賴清德應該透過剛通過的台灣旅行法，親自跑一趟美國華盛頓訪問，遊說美國將台灣納入豁免名單。

賴清德說，目前對於爭取豁免名單，政府已經安排適當的方式，外交部、鄧振中已經前往美國，4月底才會確定，此刻不必先猜測。

此外，賴士葆說，核四燃料棒送回美國，浪費了新台幣80億元，也代表核四廠快要壽終正寢，近3000億元要變成呆帳，這不是揮金大王是什麼？

賴清德說，立法院通過電業法修正，2025年非核家園已經確定，核四沒有辦法商轉，擺在那裡比較好，還是做處分比較好？

他說，核四不商轉是立法院及社會的共識，2025非核家園的目標是大家確定的。（編輯：張良知）1070323