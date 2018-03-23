桃園青年週　鄭文燦：給年輕人舞台築夢

桃園市長鄭文燦今（23）日上午出席「2018桃園青年週系列活動啟動記者會」。系列活動包括「第二屆桃青之星選拔賽」、「一區一舞台青年地方巡演計畫」、「第二屆青年諮詢委員會成立大會」、「青年創新創業國際論壇」及「桃青嘉年華」等5大主題，展現桃園青年的多元面向活力。
鄭文燦說，市府會在就業、創業、住宅、文化、志工、社會參與及社企與文創打造等方面，給年輕人更多舞台及資源，讓他們勇於追求人生的夢想。「第二屆桃青之星選拔賽」結合「一區一舞台青年地方巡演計畫」，提供具有潛力與才華的青年學子表演空間；「第二屆青年諮詢委員會成立大會」成員也將從原先的29位，增加為39位；「青年創新創業國際論壇」結合以AI人工智慧為主軸的新明青創基地推動，讓大家對於AI人工智慧的發展趨勢有更多瞭解；「桃青嘉年華」則提供高中或大學社團進行表演活動，藉此讓青年之間對話交流。
▲「第二屆桃青之星選拔賽」結合「一區一舞台青年地方巡演計畫」，提供具有潛力與才華的青年學子表演空間。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.23）
鄭文燦指出，市府成立青年事務局目的是要協助青年完成夢想，主要著力方向包括：第一、鼓勵年輕人公共參與，包括志工體驗或參與社區及國際交流；第二、提供青年職涯體驗， 安東、新明青創基地及青創指揮部，以及即將成立的「虎頭山物聯網（IoT）創新基地」、「亞洲創新人才交流中心」及「幼獅國際青年創業村」，都提供不同類型的創業資源；未來也將以龍潭「菱潭街興創基地」成功模式來加強輔導、協助尋找適當場所，讓年輕人有更多場合發揮自我。
鄭文燦也說，桃園增設許多社會住宅，保留7成給年輕人，讓他們人生的第一哩路獲得支持。各局處也都有與青年相關的業務，例如勞動局的「青年安薪就業讚方案」，協助設籍桃園市未滿30歲高中職以上畢業的待業青年就業，只要一經媒合成功，受僱於同一事業單位滿3個月、6個月即可申請最高2萬1,000元就業獎勵金。目前每年都約有1,000位青年獲得該獎勵金，雇主每僱用本方案待業青年連續任滿6個月以上者，每人可申請1萬元獎勵金。此外，勞動局也推出「桃園青年技術士證照獎勵方案」，提供參加「技術士技能檢定」並取得技術士證照的青年相應獎勵，給年輕人更多支持。
青年事務局長顏蔚慈表示，「2018桃園青年週系列活動」將於3月29日至4月1日陸續展開，包括「第二屆桃青之星選拔賽」、「一區一舞台青年地方巡演計畫」、「第二屆青年諮詢委員會成立大會」、「青年創新創業國際論壇」及「桃青嘉年華」等5大主題，提供青年朋友更寬廣的舞台，展現創意、專長，並扶植青年新創，相關活動詳情請上桃園市政府青年事務局官網（網址：http://goo.gl/riF1GT）查詢，歡迎青年朋友踴躍參加。
▲展現創意、專長，並扶植青年新創，相關活動詳情請上桃園市政府青年事務局官網查詢，歡迎青年朋友踴躍參加。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.23）