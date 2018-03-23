桃園青年週　鄭文燦：給年輕人舞台築夢

桃園市長鄭文燦今（23）日上午出席「2018桃園青年週系列活動啟動記者會」。系列活動包括「第二屆桃青之星選拔賽」、「一區一舞台青年地方巡演計畫」、「第二屆青年諮詢委員會成立大會」、「青年創新創業國際論壇」及「桃青嘉年華」等5大主題，展現桃園青年的多元面向活力。

鄭文燦說，市府會在就業、創業、住宅、文化、志工、社會參與及社企與文創打造等方面，給年輕人更多舞台及資源，讓他們勇於追求人生的夢想。「第二屆桃青之星選拔賽」結合「一區一舞台青年地方巡演計畫」，提供具有潛力與才華的青年學子表演空間；「第二屆青年諮詢委員會成立大會」成員也將從原先的29位，增加為39位；「青年創新創業國際論壇」結合以AI人工智慧為主軸的新明青創基地推動，讓大家對於AI人工智慧的發展趨勢有更多瞭解；「桃青嘉年華」則提供高中或大學社團進行表演活動，藉此讓青年之間對話交流。