美中貿易戰 金管會密切關注

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）美中貿易戰開打，台股等國際股市連袂下殺，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，美中貿易戰對台灣乃至於資本市場的影響要等具體細節出來後再做評估，金管會將密切關注。

美國總統川普（Donald Trump）啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國達600億美元（約新台幣1兆7400億元）貨品課徵高關稅，但美國仍訂有諮商期，提供雙方斡旋空間，將有1300項產品會被列入關稅打擊清單。

美中貿易戰引發國際股市連袂重挫，台股今天也跟跌，終場下挫182.51點，以10823.33點收盤，其中以電子、光電類股跌幅較重。