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中央社

美中貿易戰 金管會密切關注

中央社2018/03/23 15:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北23日電）美中貿易戰開打，台股等國際股市連袂下殺，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，美中貿易戰對台灣乃至於資本市場的影響要等具體細節出來後再做評估，金管會將密切關注。

美國總統川普（Donald Trump）啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國達600億美元（約新台幣1兆7400億元）貨品課徵高關稅，但美國仍訂有諮商期，提供雙方斡旋空間，將有1300項產品會被列入關稅打擊清單。

美中貿易戰引發國際股市連袂重挫，台股今天也跟跌，終場下挫182.51點，以10823.33點收盤，其中以電子、光電類股跌幅較重。

而美中貿易戰對台灣乃至於台股的影響有多少？顧立雄受訪時分析，由於美方不是直接對台灣祭出關稅障礙，主要是對中國大陸實施，而台灣因為借道中國出口到美國的部分，到底影響有多大還要做具體的評估，金管會持續密切關注。

由於美國持續升息加上美中貿易戰開打，恐影響國際資金流動，顧立雄昨天在立法院財政委員會表示，為因應股市可能的波動，金管會將有五階段、11項措施。

中國國民黨籍立委曾銘宗盤點金管會可能的因應措施有12項，包含上市櫃公司舉辦業績發表會、邀請證券自營商及投信公司喝咖啡、籲請董監事增加持股、實施庫藏股、調降融資保證金成數、調高融券保證金成數、平盤下禁止放空、禁止當天沖銷交易、公股行庫護盤、調降漲跌幅、調降證券交易稅以及動用國安基金。（編輯：林沂鋒）1070323

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