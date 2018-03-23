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安室做頭髮日幣30萬 造型師勉勵學生精進

中央社2018/03/23 15:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）安室奈美惠做一次頭髮造型要多少錢？受邀到彰化建國科技大學美容系示範的日本造型師山中康裕透露，他曾為安室做過頭髮造型，約需日幣30萬到50萬元，也藉此勉勵學生精進技術。

位於彰化縣彰化市的私立建國科技大學美容系邀請曾經在日本幫著名歌手安室奈美惠做頭髮造型的造型師山中康裕，進行髮妝示範教學，向美容系師生介紹日本當下流行的髮妝造型，進行交流交換心得。

山中康裕透過翻譯指出，自己從16歲就投入美容業工作，一開始是在美容學院學習頭髮美容技術，後來除了幫一般的客人服務之外，也曾在電視雜誌發表一些作品，累積經驗同時也打開知名度，除了安室奈美惠之外，也曾幫日本知名的模特兒長谷川潤等人設計髮型。

山中康裕表示，他幫安室奈美惠做一次頭髮，收費約日幣30萬元到50萬元不等，藉此鼓勵同學們在精進自己的技藝時，要有耐心，也要動腦，隨時進修蒐集各國的流行情報，展現服務的價值。

建國科大美容系主任高而仕指出，台灣緊鄰韓國日本，2個國家的流行趨勢也會影響到台灣，系上因此特別邀請來自日本的造型師到系上來講學一天，示範日本流行的髮妝，希望對學生不管在課堂或是實習時都有幫助。（編輯：張銘坤）1070323

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