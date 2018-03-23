潮網科技透過大數據分析　帶動影視產業創新與轉型

潮網科技經由文化部「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」補助，研發影視音產業之《潮影據》系統顧問服務，分別針對「影視內容與行銷網路數據應用」與「影視創新與科技網路數據應用」進行成果發表與座談。

大數據如何翻轉影視產業？《娛樂重擊》偕同《潮網科技》共同舉辦「泛娛樂大數據產業及網路大數據應用座談」，邀請到電影製作、電視製作、動畫製作、OTT串流平台商等各領域業者共同參與；《潮網科技》副總經理徐承立認為，本次座談聚焦於影視內容產業經由數據應用，有助於強化數位資源的布局與策略。

《潮影據》顧問服務顯示，2018年台灣電影賀歲片進行數據分析，今年兩部國片皆有破億票房，花甲大人轉男孩憑藉電視劇的熱度，於開播前即有高度討論聲量，但角頭2後發而先制，在社群平台中口碑擴散良好，這樣的結果與台灣民眾偏好網路社群使用有高度相關，當影劇話題在社群中出現討論聲量並持續發酵，將帶動其他民眾前去觀看，而數據分析可即時驗證影片發行商的行銷手法是否完善，並及時修正行銷策略。

與談嘉賓牽猴子整合行銷的王師進一步表示，大數據分析除了進行行銷驗證外，對影視產業最大的貢獻在於降低錯誤發生率，過去產業內的行銷規劃多看重經驗，「但現今市場快速更迭，若只在同溫層中思考將無法與時俱進，而大數據分析可減少這些慣性思考可能造成的錯誤，更精準地找出目標客群並檢驗行銷策略是否完善。」

現今多數影視產業業者對於數據應用較為陌生，徐承立表示，潮網科技將網路行銷顧問領域，藉由《潮影據》系統顧問服務，為影視產業創造加值空間，經由業者運用數據涉入決策層級，分別建立客製化服務模組，協助影視產業提升內容行銷力，帶動整體產業正向發展。