朱立倫訪陸　歡迎青年回台打拚

新北市長朱立倫率市府團隊前往中國大陸進行城市的交流，今（23）日參訪台積電的南京廠，並到青年創業基地的「眾創碼頭」與台灣青年座談，祝福在陸台灣產業及青年發展順利成功，未來進一步帶動台灣的經濟。
朱立倫表示，廠區辦公大樓及生產區，設計新穎漂亮，投產速度也非常快速，短短一年多，已有很多台灣青年工程師及員工進駐，開始投產；台積電是台灣最重要及具代表性的產業之一，影響全世界的科技走勢，因此無論台積電在台灣新竹科學園區、台南科學園區或是大陸地區，希望都能持續創新，同時提升台灣經濟動能。
朱立倫也探訪「眾創碼頭」，他與青年座談時指出，希望了解台灣青年在此地創業所遇到的問題，並透過大陸或台灣彼此溝通，化解困難；此外，台灣上一代看似充滿希望及機會，但其實也有其辛苦一面，而現在是機會相對更多的時代，必須要走出去，包括大陸、越南及東南亞國家，甚至遠赴歐美，這是全世界經濟的共同趨勢，當社會經濟體發展到成熟階段，就必須要找尋下一個出口。
朱立倫也提及他所堅持的理念，就是政府一切都為民眾來著想、來做，台灣經濟已接近成熟的狀態，應該要正面接受台灣人才的交流，對於到大陸求學或創業的台灣優秀年輕人，以誠懇誠摯的心，展開雙手歡迎他們回到台灣服務，為台灣打拚。