朱立倫訪陸　歡迎青年回台打拚

新北市長朱立倫率市府團隊前往中國大陸進行城市的交流，今（23）日參訪台積電的南京廠，並到青年創業基地的「眾創碼頭」與台灣青年座談，祝福在陸台灣產業及青年發展順利成功，未來進一步帶動台灣的經濟。

朱立倫表示，廠區辦公大樓及生產區，設計新穎漂亮，投產速度也非常快速，短短一年多，已有很多台灣青年工程師及員工進駐，開始投產；台積電是台灣最重要及具代表性的產業之一，影響全世界的科技走勢，因此無論台積電在台灣新竹科學園區、台南科學園區或是大陸地區，希望都能持續創新，同時提升台灣經濟動能。