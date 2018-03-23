助弱勢修繕清潔家屋　衡山行善團募車輛

「衡山行善團」成立4年多來，幫助過各地的身心障礙弱勢家庭修繕清潔家屋，多達450多次，由於缺乏載運器具與人員的公務車，深感不便，3個月前對外展開募集，今(23)日終於獲得回應，募得一輛8人座客商兩用汽車；不過，目前在高雄、彰化、台北還需要修繕車輛，榮譽總團長曾朝榮議員呼籲社會各界善心人士，能夠共襄盛舉，一起做好事。

今日由高雄市兆勤創業投資有限公司董事長張瑛濬、兆銘生物科技有限公司董事長李易滕與中華媽祖弘道促進會理事長蔡兵範等人，將一輛價值20多萬元、8人座的三菱客商兩用廂型車，開到台中市崇德路一段衡山基金會，將車捐贈給「衡山行善團」，作為志工出團的交通工具，以及運送「衡山愛心食物銀行」物資、「衡山基金會」社工與志工人員到社區日照中心舉辦活動、「衡山診所」義診的多元通用公務車。