英文制服秀　台灣和以色列學子精銳盡出

主辦這次活動的康寧大學國際及兩岸事務處，邀請以色列Leo Baeck教育中心和拿撒勒浸信會學校(Nazareth Baptist School)師生來訪，因為以色列學生沒有穿制服的文化，國際處特別安排台北地區17所學校學生穿制服走秀，並用3-5分鐘時間以英文介紹自己的學校，讓以色列學生了解台灣的校園文化。

康寧大學台北校區今(23)日的校園很國際，也很校際。為了讓來自台灣17個學校的學生有機會和以色列學生交流校園文化，康寧大學特別舉辦制服走秀活動，讓學生用英文介紹自己的學校和制服，現場宛如一場制服時裝秀。

為了凸顯自己學校特色，各校可謂精銳盡出，派出英文流利的同學，和能夠吸睛的人選。例如台北市強恕中學派出的組合，一上台立刻吸引眾人目光，一位是自幼來台，父母皆在台工作的塞內加爾學生阿比伯；另一位是英台混血的學生史舒允，這兩位學生都是該校籃球隊，一黑一白組合，確實達到讓人印象深刻的效果。

▲國防大學政戰學院展現不同於文學校的軍人本色。（圖／康寧大學提供）

另外一個吸引目光的焦點，是來自北投復興崗的國防大學政戰學院，也是這次制服走秀唯一的軍校。與其他文學校標榜自然、大方的走秀風格不同，政戰學校學生一舉手一投足，全是軍人本色。同時為了讓人加深對軍校印象，該校不僅搬出所有軍校生制服，還當場表演撇刀技巧，讓台下的以色列學生驚呼連連。

地主學校康寧大學，則是展現最具特色的護理科「藍寶寶」制服，強化該校訴求的健康形象；至於作客的以色列學生，大方秀便服，上台的兩位學生表示，因為以色列崇尚自由，所以學校沒有制服規定。其他台灣學校則以不同方式吸引注意，例如南湖高中秀出學校的吉祥物娃娃，幫該校制服加分，立刻引起話題。

今天活動持續約2個半小時，在自由交流的歡樂時間中，結束整場讓參與學生難忘的活動。

▲以色列學生說，以色列崇尚自由，所以學生沒有制服。（圖／康寧大學提供）