杜絕社群媒體影響選舉 印度將制定法規

（中央社記者康世人新德里23日電）臉書發生個人資料洩露醜聞後，印度高層官員昨天表示，印度選委會將研究辦法，杜絕利用操縱社群媒體以影響選舉的作為。
英國政治顧問與資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica）被曝，盜用5000萬名臉書（facebook）用戶個資以幫助客戶打贏選戰，且傳出客戶名單也有3個印度政黨後，在印度引發高度關注。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述匿名高層官員透露，印度選舉委員會將在27日開會討論如何確保選舉不因藉由操縱社群媒體，而對選民造成不當影響的對應行動。
印度選委會主委拉瓦特（O.P. Rawat）告訴「印度快報」（Indian Express），選委會也將重新審視與臉書的合作關係。
印度選委會與臉書合作，透過臉書鼓勵印度民眾登記為選民，尤其鎖定年輕人。
在「劍橋分析」爆發濫用臉書用戶個資醜聞後，印度媒體昨天報導，「劍橋分析」母公司「戰略溝通實驗室」（SCL）曾在2010年比哈省選舉時，為印度人民黨（BJP）、國大黨（Congress）和BJP盟友人民黨聯合派（JDU）候選人提供服務。
消息傳出後，捲入這起醜聞的印度各政黨撇清與「劍橋分析」的關係，同時相互指控、批評。
對臉書個資遭濫用，臉書執行長祖克柏（MarkZuckerberg）除道歉外，已表示將採取一系列措施確保社群網站不被濫用，避免影響印度今年選舉及其他選舉。
印度部分省議會今年將改選且重組新的省府，並於2019年舉行國會大選，重組中央政府。（編輯：陳惠珍）1070323