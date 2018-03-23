杜絕社群媒體影響選舉 印度將制定法規

（中央社記者康世人新德里23日電）臉書發生個人資料洩露醜聞後，印度高層官員昨天表示，印度選委會將研究辦法，杜絕利用操縱社群媒體以影響選舉的作為。

英國政治顧問與資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica）被曝，盜用5000萬名臉書（facebook）用戶個資以幫助客戶打贏選戰，且傳出客戶名單也有3個印度政黨後，在印度引發高度關注。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述匿名高層官員透露，印度選舉委員會將在27日開會討論如何確保選舉不因藉由操縱社群媒體，而對選民造成不當影響的對應行動。