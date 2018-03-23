新北YouBike新增5站　全市已達462站

YouBike相當受到市民青睞，常常一車難求，新北市交通局加快建置速度，今(23)日啟用板橋區「石雕公園」等5站公共自行車租賃站。目前新北市YouBike站累計達462站，上線營運自行車共1萬3,065輛。

交通局表示，新北市YouBike站已超越台北市，規模居全國第一，目前約有130萬市民是YouBike會員，YouBike單月使用人次超過200萬，每天有8萬人使用YouBike穿梭大街小巷。根據統計，有70％的旅次會使用YouBike前後轉乘捷運及公車，40％的民眾以YouBike來代替汽車或機車。