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新北YouBike新增5站　全市已達462站

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/23 17:00
▲新北市交通局加快YouBike建置速度，今天啟用5站YouBike租賃站，目前全市累計462站，規模居全國第一。（圖／新北市交通局提供）
▲新北市交通局加快YouBike建置速度，今天啟用5站YouBike租賃站，目前全市累計462站，規模居全國第一。（圖／新北市交通局提供）

YouBike相當受到市民青睞，常常一車難求，新北市交通局加快建置速度，今(23)日啟用板橋區「石雕公園」等5站公共自行車租賃站。目前新北市YouBike站累計達462站，上線營運自行車共1萬3,065輛。

交通局表示，新北市YouBike站已超越台北市，規模居全國第一，目前約有130萬市民是YouBike會員，YouBike單月使用人次超過200萬，每天有8萬人使用YouBike穿梭大街小巷。根據統計，有70％的旅次會使用YouBike前後轉乘捷運及公車，40％的民眾以YouBike來代替汽車或機車。

這次新增5處YouBike租借站包括：板橋「石雕公園」站（吳鳳路50巷36號旁，設置32車位）、板橋「新北市藝文中心(文化路二段124巷)」站（文化路二段12 4巷32號(對面)，設置36車位）、板橋「四維公園地下停車場」站（四維路177巷3弄6號旁，設置60車位）、新店「新和活動中心」站（永安街109巷巷尾，設置38車位）、鶯歌「南雅育智路口」站（南雅路491號對面，設置46車位）。

其中「石雕公園」站，公園內還打造Q版十二生肖庭園景觀廊道，適合民眾帶著小孩前來散步打卡。YouBike租借站啟用後可與「捷運江子翠站(3號出口)」站串連，將可滿足民眾休閒及往返捷運站的便利交通服務。

交通局提醒，民眾借車前請先檢查煞車、胎壓、車燈及坐墊高度等，騎乘時須遵守交通規則，禁止雙載，並注意借還車時燈號訊息，避免發生誤扣款等情事損及自身權益。為鼓勵民眾使用YouBike，新北市借車仍享有前30分鐘騎乘免費的補助，歡迎民眾多加利用。

關鍵字youbike石雕公園
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