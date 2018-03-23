彭博專欄作家：川普的關稅政策 無法實質解決中國侵犯

美國總統川普，不滿中美之間貿易不平衡的情況，以及認為中國竊取美國的智慧財產權，但《彭博社》專欄作家認為，川普對中國新的一波關稅制裁與限制，對於提升智慧財產權的保護有限，反而因此加劇貿易緊張的局勢。

川普週四宣布中國進口產品徵收至少 500 億美元的關稅，擬議的產品清單將包括航空航天、資訊通訊科技及機械產品。《彭博社》專欄作家 Tim Culpan 認為，美國在過去幾十年來，已對中國設下諸多限制，但成效有限，也已抱怨中國竊取智慧財產權很長一段時間。

根據美國「1974 年貿易法」的第 301 條，授權美國總統對於「不合理的」或「不公正」進口限制的國家，或導致美國出口商品損失的國家，採取貿易制裁措施。而若是有國家拒絕給予智慧財產權足夠或有效的保護，會被列入美國的一般觀察名單，或是程度更嚴重的特別觀察名單，在名單上的國家，須與美國進行談判，改善行為，以避免遭受制裁。