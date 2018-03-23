日月光斥上億元導入智慧電網 明年啟動

封測大廠日月光 (2311-TW) 今(23)日宣布，攜手中華經濟研究院、台灣經濟研究院兩大智庫，展開為期 2 年合作，研究如何落實「智慧電網」的建置，日月光集團並計畫明年在高雄廠導入智慧電網，初估整體經費達到上億元，是國內科技業首家建置智慧電網即時需量反應制度與回饋機制。

日月光預估，導入智慧電網後，將可降低尖峰時段電力需求５至 10%，進而回饋政府減少供電。

日月光集團與日月光文教基金會今日舉辦簽約儀式記者會，由財務長董宏思、基金會執行長汪渡村、中華經濟研究院長吳中書、台灣經濟研究院長林建甫與台灣永續供應協會理事長賴樹鑫，共同簽署「智慧電網委託研究合作備忘錄」，投入 2 年 2000 萬元進行研究規劃。