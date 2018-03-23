名家論壇》莊春發／媒體政策成本效益分析的必要性

經濟和分析辦公室將運用現有的人力資源，將現行FCC從事經濟分析、數據政策和管理，以及研究的經濟學家、律師和數據專業人員，都納入其中。為支持和協調FCC其他的處室和辦公室，這個新辦公室將負責政策制訂、併購政策、其他FCC的裁決決定，提供經濟分析。它也負責管理FCC的競價政策的規劃，尤其重要的是此辦公室將管理FCC重要數據的蒐集，就如同現在FCC以477報表所進行蒐集的。它將發展出政策和策略，來管理FCC的數據資源，並建立FCC整個機關使用這些資源的最佳方式。此外，還將就如何精進FCC的政策和程序，進行長期研究。

這個新辦公室將包括四個科：經濟分析科、產業分析科、競價科和數據科。經濟分析科將向委員會議提供經濟分析和量化研究的結果；產業分析科則成為FCC針對設計和管理重要經濟相關數據蒐集的主要資源部門；競價科則主導FCC在競價設計和競價作業執行的工作，包括頻率分配和普及服務的競價作業；數據科將協助發展落實數據管理的最佳方法、程序和標準，以滿足FCC委員會議的需求。

這項計畫還包含了一份由FCC常任文官所組成的工作小組，針對以經濟學為核心成立新辦公室的建議報告，FCC的常任文官花長達數月的時間，就如何運作這個辦公室、如何最佳地將其納入FCC的運作，以及如何落實這樣的計畫，提出一份完整的報告。FCC將裁併現行的策略規劃和政策分析辦公室，並將該辦公室其他處和辦公室的工作人員納入這個新的經濟分析辦公室。

本案案號為FCC 18-7，在2018年1月30日表決通過，主委Pai、委員O’Rielly委員和Carr委員贊成；委員Clyburn 和Rosenworcel反對，主委Pai、委員 Clyburn、O’Rielly、Carr和Rosenworcel都發表個別的意見書。

國內目前的媒體政策的改變，頻譜分配政策的執行，也的確需要具有專業能力的專屬單位來負責，而非面臨問題時急就章的分配給個別業務單位來執行。尤其是許多政策的改變例如最近NCC媒體政策改變中的數位化的推動、有線電視市場的開放、分組付費的施行、頻道商與系統商交易制度的建立，5G頻譜的拍賣，第11梯廣播頻譜的拍賣等，都可能需要事前進行經濟效果的分析，在此分析中找到最適當的執行程序、策略與配套措施，政策施行的結果才會在產業中獲得輿論與產業，甚至是全民的支持。當業者與社會明瞭政策改變的意義與結果之後，既有利益者的抗拒將能趨緩，有利於全民有利的政策易於推行。

●作者：莊春發／東吳大學兼任教授、大學經濟系退休教授

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