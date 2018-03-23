台灣旅行法生效後　美國首位官員訪台中

美國總統川普簽署「台灣旅行法」後，美國高層官員將可訪問台灣，促進台美高層級實質交流。美國商務部副助理部長Ian Steff昨(22)日率團拜會市長林佳龍，聚焦台美智慧機械及智慧城市議題。Steff稱讚台中是適合生活、成長、共組家庭的宜居城市，蓬勃發展的製造業與科技產業也令人驚艷。林佳龍則表示期待建立台美交流平台，讓兩國智慧機械產業與製造業展開更具體的合作。

美國商務部為致力提升美國製造業競爭力並關注製造業就業機會及投資，由副助理部長Ian Steff率團訪台，並於昨日來到台中拜會林佳龍，除了解台中地區製造業現況與優勢，也分享美國製造業的現況與未來規劃。包括美國在台協會商務組副組長陸子龍(Mark Lewis)、經發局長呂曜志、台中市工商發展投資策進會總幹事蔡世寅等人也共同與會。

林佳龍指出，中央正推動「5加2」產業計畫，並將台中定位為智慧機械之都，加上精密機械、手工具機、航太科技、半導體產業進駐發展，讓台中這座城市更具國際競爭力，同時台中也因為便利的交通與文化多樣性，相繼被美國CNN與國際知名研究機構GaWC評為宜居城市。

林佳龍表示，日前中央已啟動台中「智慧機械推動辦公室」，讓台中從產業面向鏈結國際，市府也於去年前往美國，會見記憶體大廠美光總裁Sanjay Mehrotra，並與愛達荷州航太聯盟簽署合作備忘錄，鼓勵美國投資台中。此外，台灣與日本、德國在這兩、三年來固定舉辦國際論壇，建立順暢交流平台，今日也盼與美國商業部搭建合作機制，讓雙方產業展開更具體合作。

美國商務部副助理部長Ian Steff感謝市府熱情接待，他來到台灣後，一連串緊湊的拜會行程，台中市政府可說是最重要的行程之一，台中是座適合生活、成長、共組家庭的宜居城市，尤其各項基礎設施、科學園區的蓬勃發展令人印象深刻。

Steff表示，此趟參訪行程包括台灣美光科技公司（Micron）等知名科技大廠，期待美國與台灣進一步推動產業合作計畫。今年商務部將於6月20至22日在美國馬里蘭州Gaylord Hotel舉辦「2018年選擇美國投資高峰會（SlectUSA Investment Summit）」，屆時華府商務主管等高層將一同聚集在華府，歡迎台中產業界專家及業者踴躍參加。

經發局長呂曜志表示，市府去年率團前往美國招商，聚焦在美國西北部各州，並獲得豐碩成果，包括與愛達荷州航太協會簽署合作備忘錄、猶他州長Gary Herbert今年下半年可望拜訪臺灣，另外，市府今年也與總部位於西雅圖的微軟台灣分公司簽約，在既有地緣脈絡的合作基礎上，盼進一步與美國尋求合作契機，媒介雙方技術互補，共創台美雙贏。