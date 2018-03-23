中美貿易戰力評估 中國有集權優勢

美國總統川普美東時間22日簽署備忘錄，基於「301條款」，對中國產品實施貿易制裁，涉及對中國銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅。此外，美國自23日起，對進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的稅率。

（中央社記者陳家倫上海特稿）中美貿易戰走向一觸即發邊緣，就經濟結構來看，美國對雙方貿易戰的承受能力較強，但從政治來看，剛步上集權巔峰的習近平擁有較多籌碼。

回顧歷史，美國曾經對中國啟動5次的「301調查」，雙方最終幾乎都是透過磋商、談判而達成協議。美國這次再動用「301大刀」，是否能比照以往透過磋商解決，「崛起的中國」成了當中的變數。

華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波向中央社表示，美國打貿易戰有兩方面考量，首先是透過貿易保護主義增加美國國內就業，另一目的則是打擊「世界第二」。前者容易透過磋商告終；若出於後者的政治需要，情勢將很複雜。

川普在外交上屢次表露商人性格、不按牌理，中國也正在評估美國發起貿易戰背後的戰略意圖。可以看見，中國只選擇先出手回擊美國對進口鋼鐵和鋁課徵高關稅的部分；涉及對600億美元中國產品課稅的「301調查」，中國仍未採取實際行動。

中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘形容，中國現在對部分美國進口產品課徵15%至25%關稅，僅涉及美國對中國約30億美元出口，就像是擋著美國的拳頭並「朝肩膀打回去」。

至於中國是否會朝「美國的臉打過去？」時殷弘說：「這個不好預料」，儘管這也是中國可能的反應之一，但他坦言，很多專家認為可能性不大，畢竟打起長久貿易戰，美國會受傷，但中國會受大傷，「如果現在能擋一擋，以後的事再說吧！」

中國商務部23日研擬對美國祭出高關稅的產品清單暫定包含7類、128個稅項產品，多數都是農產品以及鋼、鋁，產品金額為30億美元，雖遠不及美國對中制裁的600億美元，但農產品恰好打到美國痛處，直搗共和黨的大票倉。

這體現了中國欲「以民意倒逼川普」的盤算，畢竟從經濟結構上來看，真要打起貿易戰，身為貿易順差國的中國很難進行對等報復；再者，中國對外經濟依賴程度也遠高於美國，美國更是世界金融霸主。

但這不意味中國在中美貿易戰之間全無優勢，中國「精準打擊」美國農產品，正是因為看到「民主政治的弱點」，並了解到自身擁有「集權優勢」。

中國國家主席習近平現在身兼多職、全面統管，又將「習思想」寫入「憲法」，中國人大也剛剛取消國家主席任期限制，中共政治局常委、地方大員放眼望去多數是「習家軍」，而川普那頭則顯得「形單影隻」。

簡單來說，中美要打貿易戰，單就經濟而論，中國沒有美國的雄厚本錢，但從政治上來看，中國容易貫徹國家意志，川普的掣肘多。時殷弘就說，美國的底牌理論上比中國多，但「美國出底牌家裡會鬧，中國出底牌家裡不會鬧」。

政治與經濟的較量，中美雙方都在權衡，展現在眼前的是，川普今天簽署備忘錄、祭出反制措施的同時，訂出60天諮商期。而中國將對美國部分產品課徵25%的高關稅，也僅在研擬階段，各自留下迴旋空間。（編輯：朱建陵）1070323