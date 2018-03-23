凱蒂佩芮超暖心　演唱會打氣被害市議員女兒

見證「超級天后」凱蒂佩芮（KATY PERRY）百變超凡魅力倒數12天。從去年9月從北美起跑的「WITNESS: the Tour」演唱會，而她即將在4月4日於台北舉辦「Katy Perry WITNESS: The Tour 2018 Taipei」（凱蒂 · 佩芮 見證巡演 2018台北站）。此外，凱蒂佩芮將帶著演唱道具橫跨海洋來到亞洲，為呈現最完美的演出，重達5萬多公斤的道具，以及6套炫麗造型，不惜重金載運10個貨櫃設備空運來台。

每回都帶來讚不絕口演出的凱蒂佩芮，2015年超級盃騎著機械金獅霸氣亮相，12分鐘的表演連換多場造型以及場景，媲美演唱會的超高規格表演，被稱為「地球上最厲害的Live 表演」之一，正是因為凱蒂視演出為生命，總是會用盡心思帶來最精湛的演出，她說：「我覺得表演就是用音樂把大家凝聚在一起」，也正因為如此，她被媒體評為40大最佳演出歌手。



▲凱蒂佩芮台北場演唱會即將在4月4日登場。（圖／芬達整合行銷提供 , 2018.03.23）

親和力十足的凱蒂佩芮，在演唱會上總會和歌迷互動，日前在巴西里約熱內盧演唱會上，暖心邀請歌迷上台，其中一位女歌迷是之前在返家途中遇害的里約熱內盧女市議員的女兒，當凱蒂唱到〈Unconditionally〉向家屬致意，並暖心擁抱其女兒，希望她為母親繼續發光發熱，暖心之舉讓全場淚崩。