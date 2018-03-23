NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈郭雪芙久違現身　與宋米秦沒聯絡嘉義免費婦癌篩檢上路理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

凱蒂佩芮超暖心　演唱會打氣被害市議員女兒

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/23 16:19
▲凱蒂佩芮在巴西場演唱會上擁抱日前遇害的女市議員女兒，向對方打氣。（圖／芬達整合行銷提供 , 2018.03.23）
▲凱蒂佩芮在巴西場演唱會上擁抱日前遇害的女市議員女兒，向對方打氣。（圖／芬達整合行銷提供 , 2018.03.23）

見證「超級天后」凱蒂佩芮（KATY PERRY）百變超凡魅力倒數12天。從去年9月從北美起跑的「WITNESS: the Tour」演唱會，而她即將在4月4日於台北舉辦「Katy Perry WITNESS: The Tour 2018 Taipei」（凱蒂 · 佩芮 見證巡演 2018台北站）。此外，凱蒂佩芮將帶著演唱道具橫跨海洋來到亞洲，為呈現最完美的演出，重達5萬多公斤的道具，以及6套炫麗造型，不惜重金載運10個貨櫃設備空運來台。

每回都帶來讚不絕口演出的凱蒂佩芮，2015年超級盃騎著機械金獅霸氣亮相，12分鐘的表演連換多場造型以及場景，媲美演唱會的超高規格表演，被稱為「地球上最厲害的Live 表演」之一，正是因為凱蒂視演出為生命，總是會用盡心思帶來最精湛的演出，她說：「我覺得表演就是用音樂把大家凝聚在一起」，也正因為如此，她被媒體評為40大最佳演出歌手。


▲凱蒂佩芮台北場演唱會即將在4月4日登場。（圖／芬達整合行銷提供 , 2018.03.23）

親和力十足的凱蒂佩芮，在演唱會上總會和歌迷互動，日前在巴西里約熱內盧演唱會上，暖心邀請歌迷上台，其中一位女歌迷是之前在返家途中遇害的里約熱內盧女市議員的女兒，當凱蒂唱到〈Unconditionally〉向家屬致意，並暖心擁抱其女兒，希望她為母親繼續發光發熱，暖心之舉讓全場淚崩。

關鍵字凱蒂佩芮
女星嬌喊很敏感　收原味XX超興奮前女團成員走絕路　網友忙報警救人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan