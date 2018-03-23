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中央社

中鋼：美鋼價飆升 可抵消大部分關稅

中央社2018/03/23 16:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北23日電）部分國家獲美國鋼鋁關稅豁免，台灣方面爭取豁免部分還在談判中。中鋼表示，近期美國鋼價飆升，將可抵消大部分關稅，有些進口商甚至願意付關稅來買台灣特殊鋼品。

美國今天公布准許對部分重要貿易夥伴，包括歐盟各會員國、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥與南韓暫停徵收進口鋼鋁關稅，直到2018年5月1日。

經濟部表示，台灣目前雖未納入國家別豁免清單，但美方規劃在4月底前完成國家別豁免諮商，目前公布清單仍非最終結果，政府將全力與美國交涉，積極爭取國家別豁免。

中鋼表示，短期來看高關稅確實不利台灣鋼品出口美國，但觀察近一個多月以來美國的鋼品價格均在飆升，例如熱軋鋼品從每公噸810美元漲到940美元，漲幅高達16%，另外美國原油產業要抽取頁岩油必用的各式API鋼管、套筒等價格漲幅甚至超過20%。

中鋼認為，雖然韓國等國家的鋼品在5月1日前豁免高關稅，但美國國內市場價格飆升可以抵消大部分的關稅，對台灣鋼鐵產品的傷害減低不少；而且有些特殊鋼品或是美國不生產的鋼品，反過來由美國的進口商願意負擔高額關稅來買台灣的鋼品。

中鋼認為，美國國內鋼價飆升得愈高，對台灣鋼品的影響愈小；且不同的鋼品視美國市場需求高低，更會有不同的程度的影響。

台灣鋼鐵工業同業公會總幹事沈錦全告訴中央社記者，公會已和會員溝通許久，會員們都有被課高關稅的心理準備，會員們也在估算，若美國市場價格還不錯，即使被課高關稅，但還有部分利潤時，仍願意出口到美國。

沈錦全說，若是台灣鋼品處於競爭不利發生虧損時，也要評估究竟虧多少，畢竟建立完整固定的銷售網路非常不容易，也不能因為高關稅拋棄多年建立起來的穩固銷售網路。

沈錦全強調，與美國談判鋼鐵豁免時，可能無法只單看鋼鐵一項產業，有時候所要端出的交換條件其實是更複雜的。（編輯：黃國倫）1070323

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