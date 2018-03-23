遭圍剿台商刊文反台獨 陸委會籲勿政治干預

陸委會指出，這凸顯台商在中國大陸投資面對高度政治風險，對照陸方日前宣布所謂「惠台」31項措施，明顯是「言行不一」的兩面手法。

行政院大陸委員會今天透過新聞參考資料表示，李榮福出席今年海峽交流基金會舉辦的春節聯誼活動，並未發表政治性言論，卻被中國大陸部分媒體及網民刻意汙名化攻擊，甚而影響其公司經營，導致他不得不2次發表公開聲明並刊登廣告說明政治立場。

（中央社記者繆宗翰台北23日電）漳州台商協會榮譽會長李榮福2月間對M503航線及春節航班一事表示支持國家政策，卻遭中國網民圍剿，使他兩度向媒體澄清「反台獨」。陸委會下午再度呼籲陸方不應政治干預台商。

陸委會呼籲，台商對於中國大陸經濟發展有重大貢獻，台商在當地投資經營應受到合法保障，陸方不應以政治干預台商的投資及經營，這種以脅迫方式要求政治表態的作法，將嚴重影響台商赴陸投資經商的權益及意願，也不符雙方推動兩岸關係和平發展的政策立場。

陸委會並提醒台商，中國大陸近年投資環境大幅變化，台商應注意各項法令變動及對台措施隱含的風險。

中國大陸1月片面啟動M503北上及相關銜接航路，政府暫不核准行駛爭議航路的中國東方、廈門航空春節加班機申請。兩家航空公司隨後宣布取消加班機。

李榮福2月出席台商聯誼活動受訪時說，國家既然有政策，企業就有責任配合推動，因此航路事件發生後，他的公司就立刻提出對策，將台籍幹部分為春節前、春節、元宵節共3波休假，所以加班機取消的影響不大。

他還提到，既然蔡英文擔任中華民國的總統，只要她做的任何決策，「我們一定要盡最大的努力去支持，這是一個民主國家必須要有的素養。」

但這番言論隨後遭到中國網民圍剿，批評李榮福是「雙面人」，「一面在大陸賺錢卻回台挺蔡、挺台獨」。

為此，李榮福首先於2月26日向媒體提出澄清聲明表示，過去沒有支持台獨，今後也永遠不會支持台獨；「愛台反獨」是他一貫的主張，未來會更加謹言慎行。他今天再度於中國時報、聯合報頭版刊登半版廣告，重申上述立場。（編輯：朱建陵）1070323