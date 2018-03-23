北京大學首開電遊課　選課火紅教室擠爆

（中央社台北23日電）中國大陸最高學府北京大學本學期首開一門「電子遊戲通論」課程，選課上限120人不但立刻被搶光，而且兩次上課被迫換大教室，仍被興趣盎然的北大學生擠爆。
綜合「王者榮耀」官網、北京青年報報導，中國大陸電子遊戲市場高居世界第一，王者榮耀、吃雞遊戲、旅行青蛙等電遊已滲透進現代人的日常。
儘管大陸社會仍有不少觀點認為電遊是洪水猛獸，玩遊戲是不務正業，但從北大首開電遊課的熱度看來，即便是頂尖學生也對電遊充滿求知欲。
首開這門課的北大信息科學技術學院副教授陳江指出，「電子遊戲通論」為全校的選修課，上限定為120人，結果選課就「爆」了。
第一次上課時，教室裡坐不下，第二天去找了教務處，把人數上調至150人，教室換成180人的教室，但兩次課大概有200名學生來聽課。
他表示，開設這門課不是培訓學生玩電競，課程講述跟電子遊戲有關的研發、技術、行業、媒體、心理等問題。因為當前遊戲產業高速發展，很多同學將來都是要去這個行業的，這是一個很大的人才市場。
除了陳江本人教課，他也引進一些業內代表人物和學生進行交流。報導指出，陳江在第二節課就邀請王者榮耀項目組的李書悅為學生講課，分享如何推廣一個新英雄，怎樣透過運營、研發、市場運作將遊戲慢慢變成擁有兩億玩家的遊戲。
根據課程安排，選課學生必須交分析報告、分組設計遊戲還要交研究論文，並不輕鬆。
報導指出，「2017年中國遊戲行業發展報告」，中國遊戲市場實際銷售收入達到人民幣2036.1億元（約新台幣9400億元），穩坐全球遊戲市場吸金榜的頭把交椅。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1070323