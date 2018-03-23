北京大學首開電遊課　選課火紅教室擠爆

（中央社台北23日電）中國大陸最高學府北京大學本學期首開一門「電子遊戲通論」課程，選課上限120人不但立刻被搶光，而且兩次上課被迫換大教室，仍被興趣盎然的北大學生擠爆。

綜合「王者榮耀」官網、北京青年報報導，中國大陸電子遊戲市場高居世界第一，王者榮耀、吃雞遊戲、旅行青蛙等電遊已滲透進現代人的日常。

儘管大陸社會仍有不少觀點認為電遊是洪水猛獸，玩遊戲是不務正業，但從北大首開電遊課的熱度看來，即便是頂尖學生也對電遊充滿求知欲。

首開這門課的北大信息科學技術學院副教授陳江指出，「電子遊戲通論」為全校的選修課，上限定為120人，結果選課就「爆」了。