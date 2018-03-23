集集看火車增祕境 遊客休息導覽好去處

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）集集綠色隧道增加休憩園地。南投縣集集鎮公所斥資新台幣約700萬元，在隘寮里闢建木棧鋪面廣場，可供遊客休息、看火車、景點導覽，未來也能規劃市集、舉辦活動。
集集鎮綠色隧道是許多愛好騎自行車及鐵路迷必訪景點，為提供遊客所需，集集鎮公所沿路設置許多遊憩空間與指示牌，供遊客參觀及休息，因應遊客數日漸增加，相關硬體設備逐漸無法滿足需求，周邊安全與環境問題也慢慢產生。
綠色隧道是集集鎮重要景點，亟需營造親善休憩空間，鎮公所向交通部觀光局申請計畫補助，隘寮里民無償提供土地，促成工程順利施作，設置木棧鋪面廣場、導覽設施、景觀美化等供遊客休息及觀看火車，還有景觀座椅、解說牌、垃圾桶、照明燈具、植栽綠美化。
鎮公所今天在牛湖田驛站附近的新設遊憩廣場舉辦綠色隧道觀光設施加值工程啟用典禮。集集鎮長陳紀衡說，工程結合在地元素，引導遊客、居民了解在地豐富資源，並藉導覽立牌宣傳尊重自然與生態保育，進而行銷地方特色。
陳紀衡表示，新闢建的休憩空間位於集集鐵路支線龍泉站與濁水站間、隘寮停車場對面，土地原本是檳榔園，幾名地主無償提供鎮公所使用，建置木棧鋪面廣場、座椅、垃圾桶等，讓遊客乘涼休息、看火車駛過，由於空間寬敞，未來也能規劃市集、舉辦活動。（編輯：管中維）1070323