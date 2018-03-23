集集看火車增祕境 遊客休息導覽好去處

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）集集綠色隧道增加休憩園地。南投縣集集鎮公所斥資新台幣約700萬元，在隘寮里闢建木棧鋪面廣場，可供遊客休息、看火車、景點導覽，未來也能規劃市集、舉辦活動。

集集鎮綠色隧道是許多愛好騎自行車及鐵路迷必訪景點，為提供遊客所需，集集鎮公所沿路設置許多遊憩空間與指示牌，供遊客參觀及休息，因應遊客數日漸增加，相關硬體設備逐漸無法滿足需求，周邊安全與環境問題也慢慢產生。

綠色隧道是集集鎮重要景點，亟需營造親善休憩空間，鎮公所向交通部觀光局申請計畫補助，隘寮里民無償提供土地，促成工程順利施作，設置木棧鋪面廣場、導覽設施、景觀美化等供遊客休息及觀看火車，還有景觀座椅、解說牌、垃圾桶、照明燈具、植栽綠美化。