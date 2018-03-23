以日元為首的避險資產 在貿易戰恐慌中獲得追捧

美中貿易戰一觸即發，由科技股到信貸，多數市場都成了大輸家。那麼潛在的贏家是那些？據《彭博》報導，當前可持有的可能是傳統避險貨幣、債券，以及漲跌走勢接近債券的股票。

IG Asia Pte 市場策略師 Jingyi Pan 表示，日元是一個明確的避風港，其他可以持有的，則是對殖利率敏感的防禦型資產。

當前第一回合看到的優勝者包括：

傳統避險資產

日元匯率來到 104.64 兌 1 美元，為 2016 年 11 月以來最高

黃金上漲 0.9％至 1344.80 美元，單周漲幅為今年第二佳

美國國債上漲，10 年期國債殖利率一度下滑至 2.80 下方

特別是日元，分析師認為，日元有望站上川普當選以來的最高點。瑞穗證券首席外匯策略師 Kengo Suzuki 認為，在貿易緊張局勢中，美元可能加速下跌，美元兌日元匯率有望進入新的下行階段。