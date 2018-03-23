前偶像女團成員走上絕路　網友忙報警救人

又一個偶像走上絕路！大陸前偶像女團BEJ48成員張菡筱22日在微博發文透露輕生念頭，其中一句「我的存在没有任何價值」讓網友驚覺不對勁，連忙報警，所幸張家父母發現的早，將她緊急送醫洗胃，總算是沒有造成憾事。
張菡筱21歲相當年輕，擁有甜美臉蛋，先後曾加入SNH48、BEJ48等偶像女團，自從2016年從BEJ48退團後，就很少在螢光幕前露面，作品更是幾乎沒有。22日她忽然在微博寫下，「以前我還能裝成快樂的樣子，現在的我已經無法再和别人溝通、交流。我只會傷害别人，傷害自己。」文中更說自己欠下解約金，相當不快樂，甚至還說出「我不配做人。」等過激言語，網友見狀怕她做傻事，連忙報警處理。
▲張菡筱臉蛋甜美。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.23）
幸好張菡筱雖吞藥輕生，但被父母緊急送醫洗胃，目前已經脫離險境，住院觀察中。消息一出，粉絲鬆了口氣，希望她早日想開，回到以往的平靜。
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