影／雄三飛彈誤射事件　監察院糾正國防部

監察院國防及情報委員會會議於 22 日通過監察委員包宗和、王美玉、仉桂美提出之調查報告及糾正案，糾正國防部，指出海軍未依規定，獨留一位官兵於戰情室中，於飛彈操控臺仍於作戰模式下，進行雄三飛彈發射之演練，肇致雄三飛彈誤射之危安事件，造成民眾傷亡及財物損失，軍紀廢弛，顯有嚴重違失。 監察院指出，金江軍艦新任主官接掌指揮權未滿3個月，即申請甲操測考，違反「海軍艦艇及監偵、飛彈部隊甲操測考實施計畫」之規定，且該艦為符合前開實施計畫，竟於新任主官未取得海練一號、艦長二階段合格簽證，即實施戰備複驗，未符「海軍 131 艦隊組合訓練實施計畫」，顯有違失。

另外，受測單位已連續多年錯誤認知，將火線安全接頭裝接真彈，惟測考單位辦理裝備檢查時，亦未能及時導正疏失，流於形式，導致雄三飛彈誤射事件之發生，顯有違失。國軍採購新型武器，本應依規定訂定相關操演教範，雄三飛彈於99年間已配賦於錦江級軍艦，配賦艦艇亦對該武器進行各項日常操演訓練，並進行相關保養與維護，然迄 10 5年 7 月，錦江級艦艇配賦該等武器已近 6 年，海軍司令部迄未訂定雄三飛彈系統操演教範，亦無訂定錦江級軍艦之操作手冊，致該等艦艇辦理甲操測考時，基層操作人員全無教範可供參，顯有怠失。

監察院指出，三軍中唯有海軍係以甲操測考維持戰力，每艘艦艇每年均需操演一次，此制度是海軍的驕傲，然因甲操測考制度訂定不當，復受艦長任期之限制，造成許多艦艇因資格不符，違反規定辦理甲操測考，然該等錯誤，竟長期未予檢討，因循苟且；海軍於指派任務時亦未能妥善規劃，產生官士兵短時間面對多種任務，除極為辛勞外，亦發生艦長無法全程參與甲操測考之情事。

對於軍官訓練，監院指出報告亦未有落實，產生軍官不瞭解武器之操作，無法指正士官兵之錯誤，而誤認軍官只負責戰術，無須瞭解武器之操作，均有怠失。雄三飛彈之火線安全接頭，為雄三飛彈系統撥發之重要附件，依據規定應放置於械彈室，然部分艦艇竟由艦長或兵器長保管，領用亦未管制，縱有部分艦艇將其置於械彈室，領用亦未辦理登記，足徵械彈管理鬆散，核有違失。



金江軍艦飛彈誤射事件，國防部僅先循國安體系通報，而未循行政體系通報相關部會，監院認為恐誘發兩岸軍事衝突，其應變期程與作為，尚有不足之處，行政院應督促所屬就相關法令與行政機制翔實檢討，以完備通報機制，避免因聯繫不佳，造成國安重大危機。



調查委員深究其主要肇因卻是人為，包括工作紀律廢弛、違反安全規定，領取過量火線安全接頭並接真彈、違反甲操測考申請程序等。監察院建議國防部確實審視監委提意見，懲前毖後，切實檢討改進。