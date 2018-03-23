雲林55位學生獲頒三品達人　27校朝三好學校前進

雲林縣27校55位品優學生，膺選由大德工商校長涂金助推動的校園「三品達人」，今（23）日上午在大德工商接受表彰，由縣府秘書長黃玉霜代縣長李進勇頒獎勉勵，落實品德教育深耕校園理念。

大德工商自100學年度起至106學年度，連續７年榮獲教育部「品德教育推廣與深耕校園計畫」補助推動，去年該校即以「三品達人－優質大德校園更美好」為主題大力推動全校品德教育，深獲教育部評鑑訪視委員的肯定，自去年開始特別辦理校園品優青年楷模表揚活動，邀請縣內各國中推薦品德優秀的學生接受表揚，以達典範學習的教育效果；而今年的雲林縣107年度校園品優青年楷模頒獎典禮活動，則於今（23）日上午在斗南大德工商國際會議廳舉行，由縣府秘書長黃玉霜代縣長李進勇頒獎表揚，並恭賀獲獎的27校55位品優學生榮獲殊榮。