雲林55位學生獲頒三品達人　27校朝三好學校前進

雲林縣27校55位品優學生，膺選由大德工商校長涂金助推動的校園「三品達人」，今（23）日上午在大德工商接受表彰，由縣府秘書長黃玉霜代縣長李進勇頒獎勉勵，落實品德教育深耕校園理念。
大德工商自100學年度起至106學年度，連續７年榮獲教育部「品德教育推廣與深耕校園計畫」補助推動，去年該校即以「三品達人－優質大德校園更美好」為主題大力推動全校品德教育，深獲教育部評鑑訪視委員的肯定，自去年開始特別辦理校園品優青年楷模表揚活動，邀請縣內各國中推薦品德優秀的學生接受表揚，以達典範學習的教育效果；而今年的雲林縣107年度校園品優青年楷模頒獎典禮活動，則於今（23）日上午在斗南大德工商國際會議廳舉行，由縣府秘書長黃玉霜代縣長李進勇頒獎表揚，並恭賀獲獎的27校55位品優學生榮獲殊榮。
黃玉霜致詞稱許大德工商自100學年度起推動校園品德教育獲教育部的肯定，目前縣內各級學校也積極推廣品德教育，鼓勵同學成為做人有品德、做事有品質、生活有品味的「三品達人」，今天獲獎的55位品優學生，因你們在校各方面的優良行為表現受到大家的肯定讚賞，也希望受獎學生做為其他學生的楷模。
大德工商校長涂金助表示，「三品達人」的品德教育理念，是希望學生能學習到「做人有品德、做事有品質、生活有品味」的境界，藉以樹立品德教育的明確目標；同時推動星雲大師提出的「做好事、說好話、存好心」等三好理念，將學校經營成「三好校園」，讓品優著實在校園，培養學生具有美感、品德、責任，進而追求成就，以提高典範學習的功能和形塑優質校園文化。