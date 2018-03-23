貿易戰「說說而已」？　短線波動投資切忌太專一

美國對中國大陸祭出301條款，市場憂心中美貿易大戰一觸即發，甚至影響全球貿易、企業獲利。另外，美股重挫700多點、台股也跌逾200點，都讓市場充滿恐慌氣氛。不過，投信業者認為，川普此舉多為政治語言，為11月選舉造勢，真正的貿易戰機率微乎其微，只是短線波動難免，投資人應回歸檢視基本面，建議可採多重資產策略來鞏固核心資產，靜待市場恢復冷靜。

美國擬針對1300項大陸進口商品加徵關稅25%，初估總商品價值恐達500億美元，約台幣1.76兆，占美國自大陸進口商品總額約1成。大陸官方隨即反擊，提出針對美國出口的乙醇、無縫鋼管等加徵15%的關稅，更強調不想要貿易戰但也不畏戰，會戰鬥到底。

受到美中貿易大戰一觸即發影響，美股應聲大跌，VIX指數更一舉飆破23的恐慌水準，亞股開盤重挫，陸股相關指數跌幅尤重。摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德（Michael Schoenhaut）分析，中美貿易戰一旦開打，全球各國都可能是輸家，近期美國貿易戰確實提高全球股市波動度，宜留意是否因此提高進口物價、推升通膨，進而影響經濟增長。

不過，在實質政策出台前，對全球景氣和企業獲利成長的影響應是心理面多於實質面。面對短線市場波動驟升，投資人應回歸檢視基本面，建議投資可採多重資產策略來鞏固核心資產，靜待市場恢復冷靜。

施厚德強調，「美國一著涼，全球打噴嚏」，任何風吹草動容易引發市場翻轉而蒙受虧損，但在波動攀升之際，投資人只要投資標的越分散，收益來源愈多元，便可做好波動管理，建議廣納全球多元分散收益來提升資產抵禦波動能力，輕鬆因應金融市場的大起大落，並伺機掌握資產資本增值的機會。

施厚德分析，由於美國國會選舉即將於11月登場，導致美國總統川普在政治與經濟上的壓力明顯加重，無法再承受經濟衰退的風險，本次針對大陸祭出重稅，目的在迫使大陸重回貿易談判桌，希望大陸重視改善知識產權的保護，同時對美國企業開放更多市場，來改善與大陸長久以來的貿易赤字問題，其實並非想要引發全球貿易戰。

而回顧過去歷史經驗，施厚德指出，美國曾於90年代前後針對大陸竊取美國智慧財產權啟動三次301調查，結果都是雙方先叫囂、磋商，中方讓步，最後雙方簽署備忘錄，估計本次也屬「雷聲大、雨點小」的國際談判，對實質經濟影響甚微。

而投資人選擇多重資產策略最大優勢，就是一舉網羅成熟市場股票、新興市場股票、高收益債券、新興市場債、投資級企業債、非機構抵押債券、REITs、特別股和可轉換公司債等，讓投資人能於市場震盪之際持續掌握股債和另類資產的穩定孳息，同時又不錯過市場翻轉的投資契機，攻守兼備的投資特性，相當適合作為投資人現階段的核心配置。

另外，摩根中國A股基金經理人魏伯宇也認為，由於中美貿易關係互補性大於競爭性，且大陸內需市場廣大，近年對出口的依賴逐步下降，一旦貿易戰開打，其實對美國經濟增長與物價帶來的負面衝擊更加劇烈，不利川普後續選舉，因此認為近期中美貿易摩擦，後續演變為中美貿易戰機率甚微。