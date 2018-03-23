電影「喜從天降」台中取景　卓冠廷探班

「喜從天降」主要演員包括柯宇綸、小八、曾之喬、林美秀、廖峻、方季惟、劉冠廷等人，劇中由柯宇綸飾演的鄭得利是一名一毛不拔的投資客，買了豪宅卻放著不好好享受，帶著小八飾演的太太及兒子露營在沒有裝潢的毛胚屋裡，手邊的錢都拿去借錢滾錢。但有一天由廖峻飾演的廖伯伯意外「從天而降」，打亂了他的如意算盤，接著展開你爭我奪的戲碼，要讓觀眾在這部喜劇中看見人性的真實面。

由李烈監製、李中執導的電影「喜從天降」，今(23)日在台中南屯區取景，預計全片都將在台中拍攝。台中市政府新聞局長卓冠廷帶著台中名產太陽餅前往探班，祝福拍攝順利；卓冠廷表示，台中拍片條件良好，除天氣好，今年中即將完工的「中台灣影視基地」也將為劇組提供更多拍攝協助，市府將持續努力，吸引更多劇組到台中拍片。

「喜從天降」導演李中、監製李烈、演員柯宇綸、小八、曾之喬、林美秀、廖峻、方季惟、劉冠廷等人到台中南屯區拍片，卓冠廷及台中市影視發展基金會執行長林盈志帶太陽餅及飲料前往探班，慰勞劇組辛勞，互動熱絡。

卓冠廷表示，對於「喜從天降」劇組選擇到台中取景感到相當開心，當初台中的影視委員看到這部電影的劇本及相關規劃後，認為很棒，即決定給予協助，包括場地協調、行政協助等，新聞局都全力以赴。

卓冠廷說，為了強化台中影視發展能量，市府在霧峰興建「中台灣影視基地」，蓋好後將擁有全台最大室內攝影棚、人工造浪池及專業深水池，目前已完成招商，預計今年中完工，年底即可進行拍攝，將為來台中拍攝的劇組提供更多的協助。此外，台中天氣良好，也是吸引劇組來台中拍攝的良好條件之一，市府將繼續努力，讓更多導演、製片、演員愛上台中，到台中拍片。

導演李中表示，劇組會選在台中拍攝，是因為台中的場景跟其他城市相較起來，最能符合故事情節及需求；而「喜從天降」會是一部喜劇，內容將充滿各種驚喜，預計今年底上映。

《喜從天降》導演李中以《青田街一號》入圍金馬獎最佳新導演，黑色喜劇風格在台灣新導演中獨樹一格。這次所拍攝的《喜從天降》，獲得市府106年度補助，主要取景地點有台中七期重劃區、梧棲漁港、台中歌劇院等，並將空拍拍攝大台中市的夜景，預計全片都會在台中拍攝完成。