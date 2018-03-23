亞矽前進新加坡 分享台灣物聯網發展

亞洲．矽谷計畫執行中心技術長吳聰慶於3月21至22日代表台灣前往新加坡參與亞洲物聯網盛會「2018亞洲物聯網展覽暨會議（IoT Asia 2018）」的「智慧城市領袖對話」(Smart City Leaders’Dialogue)，分享台灣在智慧城市上自駕公車、智慧路燈、智慧醫療、智慧工業園區等發展。

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）亞洲．矽谷計畫日前參與亞洲物聯網盛會的2018亞洲物聯網展覽暨會議，分享台灣在物聯網科技發展現況及深厚研發能量，亞矽執行中心期待國際友人也能參與3月底在台北舉辦的智慧城市展。

吳聰慶指出，由於新加坡城市地鐵網絡發達，本次參展的數家台灣新創公司也特別展出「智慧車站」的創新技術，希望博得國際城市的青睞。如對準新加坡地鐵站與商場合一的特性，新創公司雲派科技的超智能泊王停車解決方案，除了能改善找不到停車位的窘境，更能結合車站或停車場周邊商圈聯合行銷，打造智慧在地消費圈。

同樣的，為了疏導車站內緊急避難的人潮，新創公司瑞德感知所研發的「動態引導系統」是一套有智慧、懂思考的專利消防疏散系統，能夠提高兩倍的民眾注意力，更能增加3倍的逃生黃金時間，有效提升生活防護與公共安全。

此次參展的廠商還包含亞洲．矽谷智慧城市旗艦隊潛力廠商-經緯航太，其展出無人飛行載具及關鍵次系統，提供空拍影像、測量、3D環景等各類型圖資與系統建置服務，是亞洲唯一具備垂直整合上中下游無人機應用領域的加值型服務廠商。

吳聰慶說，看準東協10國的智慧農業與智慧物流的發展潛力，經緯航太於本次展會期間宣布將與馬來西亞台商全宇生技成立合資公司，聯手打造結合衛星遙測與無人機的智慧農業分析平台，鎖定新南向國家的智慧農業服務，展現台商進軍東協智慧農業服務市場的決心。

吳聰慶表示，亞洲．矽谷積極為台灣新創接軌國際，尤其是崛起中的東協市場，未來可塑性和潛在商機更是不容小覷，透過這類型國際盛會的參與及交流，將台灣物聯網產業與新創推上國際舞台。

吳聰慶指出，本次台灣優質新創廠商赴新加坡參與國際盛事，也希望為即將於3月27至3月30日於台北主辦的「智慧城市展」邀約國際友人共襄盛舉，希望藉由國際活動促成發展智慧城市的共識，讓世界看見台灣物聯網產業及創新創業的堅強實力和無限潛力。(編輯：李信寬)1070323