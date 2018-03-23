鄭嫌涉毒延燒　國安警方否認全面採檢

據報導指出，警察大學78期畢業的鄭介煦，是隸屬於警政署保六總隊的第一警官隊隊員，21日晚間被永和警分局人員逮獲，並在他身上起出不到兩公克安非他命；鄭介煦在接受警訊時坦承，除了他自己吸食安非他命之外，還會將毒品賣給第一警官隊同事。

媒體報導保六總隊第一警官隊警官鄭介煦驚爆涉毒，並在接受檢警偵訊時，坦承不僅吸食安非他命，還把毒品賣給第一警官隊同僚，讓國安局特勤中心大為震怒，傳出要進行所屬維安及隨扈人員「全面掃毒」，不過國安局今（23）日出面澄清是絕無此事，本案是鄭介煦個人行為失當，不過還是會持續加強「反毒宣教」及稽察工作，以達到「全面淨化」之目標。

雖警政署及總統府都極力否認鄭介煦是總統蔡英文貼身的隨扈人員，但是依據勤務分配，鄭介煦所屬的第一警官隊是負責總統、副總統安全警衛任務，肩負國家正副元首安危的第一線工作，此案恐將形成正副元首維安大漏洞。

對此，國安局出面澄清，國安局特勤中心決定擴大範圍清查「全面掃毒」一事，是媒體的錯誤報導，絕無此事，本案純屬是鄭介煦的個人行為失當，至於鄭介煦到底是否有販賣毒品給同僚，目前還在偵查當中，國安局不予評論。

國安局強調，將持續加強「反毒宣教」及稽察工作，以達到「全面淨化」之目標，但建議媒體在報導相關訊息前，先向國安局查證，椅面有類似的錯誤報導。

警政署保六總隊也說明，經詢問鄭介煦本人後，並無此事，且警察訊問時皆有全程錄音錄影為證，請媒體勿再做臆測之報導。