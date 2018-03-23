升息1碼淨利息收入增1.6億元 富邦華一銀行中長期

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，美國升息一碼，預估一年淨利息收入可增 1.6 億台幣左右。而大陸布局部分，富邦華一銀行目前為大陸唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大，總經理韓蔚廷表示，短期雖沒有 IPO 計畫，但是中長期會再規劃。

北富銀第四季受債券投資帶動 NIM 的提升，從第三季的 0.99% 增至第四季的 1.00%；惟存放利差受外幣存款成長及利率上升影響，季減 2bps。

外幣存款年成長 25.1%，持續透過放款及債券投資提升資金運用效益。而北富銀去年外幣貸款成長 17-18%，北富銀總經理程耀輝表示，因為海外資產和幫海外客戶融資不錯，帶動外幣貸款成長亮眼，展望今年，程耀輝表示，今年動能不錯，對今年成長樂觀其成。