呂秀蓮：參選北市長到底 籲民進黨開放

她說，該是要讓女性來治理台北市的時候了，「我是絕對認真參選台北市長，我不作秀，也不會給民進黨有多餘的空間做禮讓」；過去除了前總統陳水扁，民進黨在台北市從來沒有膽識挑戰。

（中央社記者葉素萍台北23日電）前副總統呂秀蓮今天說，她是絕對認真要選台北市長，「不會給民進黨多餘空間做禮讓」；她質疑，民進黨全民調方式充滿玄機，如果政黨沒有更好的方式選出最好的候選人，乾脆開放。

呂秀蓮認為，今後2、3年是全體台灣人民生死交關時候，如果不讓台北市脫胎換骨，跟國際接軌，只怕未來命運不堪想像，她是抱持這樣心情，不是戀棧權位。

她說，她提倡的是，民進黨在台北市這局「乾脆開放」，這次縣市長初選，從南到北完成全民調，「沒有不紛爭的、沒有服氣的」，因為民調充滿玄機與疑義。

呂秀蓮說，傳統上由全體黨員基於對黨的效忠與政治理念，由黨員決定候選人，那個可靠性比較大，後來改成全民調，但她問了很多候選人，有人花了上千萬，甚至請來影歌星一大堆人唱歌，請另一群人來聽歌，然後問民調時候要不要支持，民眾回答「要要要」；再問「以前有沒有人打電話給你？你有沒有接過電話？」卻「幾乎沒有」。

她質疑，「這個民調是向空氣做的嗎？是向鬼做的嗎？還是向敵人做的？」如果政黨沒有更好的方式替選民選出最好的候選人，乾脆開放，想選的人，自己負政治責任，龜兔賽跑很難知道輸贏，要看投票當天選民的取向，不是看今天。

呂秀蓮認為，台北市選民水準很高，如果政黨提名不當，剝奪市民投票權利，不如開放，因為初選機制已經沒有用，哪天查一查，說不定會發現某人的網軍不在台灣，可能在另外一個國家。（編輯：張均懋）1070323