2月工業生產指數翻黑　終結連續9個月正成長

2018年2月工業生產指數94.29，受到春節因素影響，較1月減少18.56%，其中製造業減少18.46%，經季節調整後，工業生產增加1.20%，製造業增加1.29%；若是與去年同月比較，工業生產減少1.93%，其中製造業減少2.86%，礦業及土石採取業減少12.18%，電力及燃氣供應業增加10.49%，用水供應業增加2.02%，建築工程業增加47.14%。累計1至2月，工業生產增加4.63%，其中製造業增加4.13%。

經濟部統計處今（23）日發布2月工業生產指數94.29，年減1.93%，終結連續9個月以來的正成長，2月份製造業生產也受到春節因素影響，年減2.86%。統計處表示，國際景氣回溫，加上各式消費性電子產品不斷創新升級，預期第一季製造業生產將續呈成長。

製造業部分，2月份製造業生產指數因逢農曆春節，工作日數明顯減少，導致相較去年同月減少2.86%，但是電子零組件業、化學材料業及機械設備業仍續呈正成長，分別年增3.28%、3.24%及3.42%。累計1至2月，製造業生產指數續創歷年同期新高，較去年同期增加4.13%，延續2016年5月份以來的成長走勢。

展望未來，統計處指出，由於各式消費性電子產品不斷創新升級，加上車用電子、物聯網、高效能運算等科技應用擴展，國內電子產品相關供應鏈可望受惠；此外，國際景氣回溫，投資設備需求殷切，加上原物料價格續居高檔及國內鋼鐵廠高爐歲修結束，將挹注機械設備、化學材料及基本金屬等各業的生產動能，預期第一季製造業生產將續呈成長，不過在高基期效應下，增幅將趨和緩。