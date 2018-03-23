大同去年轉虧為盈 每股稅後純益0.03元

（中央社記者吳家豪台北23日電）大同公司今天公布2017年財報，因新台幣升值致合併營收略減，但營業淨利達新台幣10.9億元，歸屬母公司稅後純益0.74億元，每股稅後純益0.03元，順利轉虧為盈。

大同發布新聞稿表示，2017年新台幣升值致使合併營收微幅下滑，但集團調整業務結構、增加利基產品與控制費用等，使合併營業淨利可轉虧為盈。個體營業虧損較2016年增加，主要因為部分機電工程案進度展延，致使專案成本及費用增加所致；相關機電工程案件預計將在2018年陸續結案完工，降低影響。

展望2018年，大同表示，已長期投入的智慧電網、智慧電表、太陽能電廠、重電設備等，在政府極力推動及整體市場能見度較佳下，將會是今年業務發展與成長的核心；這些業務發展需要較龐大的資金支持，大同將積極完成現金增資案，建構更健全的財務體質，達成公司的穩定成長。

2017年大同轉投資公司的表現已有改善，包括華映順利轉虧為盈；綠能雖然仍虧損，但去年第4季單季也轉虧為盈。

大同指出，雖然華映、綠能所屬產業基本上市場仍屬供過於求，但今年將持續深化營運績效提升，大同除努力本業改善外，也將責成所有轉投資公司提升管理績效，改善大同投資績效。大同持續資產活化，並實現資產開發的價值。

此外，大同已設立公司治理委員會，將持續深化公司治理並提高資訊透明度，期許以全方位的改善來達成公司成長與獲利的目標。（編輯：張均懋）1070323