台大校務會議論管案 校方：盼風波盡快過去

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學選出的新校長管中閔，至今仍無法上任，台大將於明天（24日）召開校務會議，討論相關爭議。主任秘書林達德今天表示，希望風波盡快過去，讓教育部盡快核定校長人事。
台大明天上午召開校務會議，據了解，與校長遴選相關有5案，其中建議成立校長遴選爭議委員會調查小組排在第一案。另有4案因提出時間較晚，被列為下午議程，包括認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告，以及檢討校長遴選規章等；但這4案又與第一案密切相關，可能會提到上午一併討論。
台大主任秘書林達德今天受訪表示，明天校方會秉持「行政中立、秉公辦理」立場，讓大家充分討論、尊重會議代表充分發言。站在校方立場，希望盡快讓風波過去，教育部盡快核定校長人事，讓台大校務回歸穩定發展。
林達德說，「一個團體需要有leader」，台大已經9個多月沒有正式校長，很多重大校務無法推動，再拖下去不好。
管中閔昨天發出聲明，要求教育部在3月底前決定是否聘任。教育部次長林騰蛟則說，待24日台大召開校務會議後，就會參考會議結論，加上教育部掌握的相關資訊做評判，盡快做適法性處理。
台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案、到中國大陸兼職等爭議，教育部至今未核定管中閔人事。(編輯:孫承武)1070323