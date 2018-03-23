台大校務會議論管案 校方：盼風波盡快過去

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學選出的新校長管中閔，至今仍無法上任，台大將於明天（24日）召開校務會議，討論相關爭議。主任秘書林達德今天表示，希望風波盡快過去，讓教育部盡快核定校長人事。

台大明天上午召開校務會議，據了解，與校長遴選相關有5案，其中建議成立校長遴選爭議委員會調查小組排在第一案。另有4案因提出時間較晚，被列為下午議程，包括認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告，以及檢討校長遴選規章等；但這4案又與第一案密切相關，可能會提到上午一併討論。