備妥救災物資 慈濟提供菲國環保毛毯

（中央社記者余曉涵台北23日電）菲律賓近年常因颱風等天災，造成許多災民流離失所、家園毀壞，且需要許多物資如毛毯等。慈濟基金會今天表示，昨晚將1萬8900條環保毛毯裝櫃送到菲律賓，以備不時之需。

慈濟基金會發布新聞稿指出，為了防範不時之需，並宣導寶特瓶也能製成救災毛毯的「垃圾變黃金」概念，在台灣各縣市慈濟會所、海外部分國家備有慈濟環保毛毯安全庫存量。

近年來，菲律賓經常因為颱風等天災，造成許多災民流離失所、家園毀壞。加上菲律賓貧民區都是木房相鄰，每年都發生多起管線老舊，或照明的煤油、蠟燭倒落造成的火災，也讓許多民眾的家付之一炬。