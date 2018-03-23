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中央社

備妥救災物資 慈濟提供菲國環保毛毯

中央社2018/03/23 16:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北23日電）菲律賓近年常因颱風等天災，造成許多災民流離失所、家園毀壞，且需要許多物資如毛毯等。慈濟基金會今天表示，昨晚將1萬8900條環保毛毯裝櫃送到菲律賓，以備不時之需。

慈濟基金會發布新聞稿指出，為了防範不時之需，並宣導寶特瓶也能製成救災毛毯的「垃圾變黃金」概念，在台灣各縣市慈濟會所、海外部分國家備有慈濟環保毛毯安全庫存量。

近年來，菲律賓經常因為颱風等天災，造成許多災民流離失所、家園毀壞。加上菲律賓貧民區都是木房相鄰，每年都發生多起管線老舊，或照明的煤油、蠟燭倒落造成的火災，也讓許多民眾的家付之一炬。

因此，慈濟基金會說，昨晚將1萬8900條環保毛毯裝櫃，希望在颱風季節前，補充毛毯量，以防若是發生天災，可供災民使用。

慈濟基金會指出，12位菲律賓駐台代表處成員也到場協助裝櫃， 菲律賓駐台副代表艾奎諾‧卡洛(Atty.Carlo L. Aquino)說，這些毯子發揮很大的作用，對於貧窮的菲律賓人會有很大的幫助。

菲駐台代表處國際發展合作官賴艾利(Irene JoanL. Tan)則說，感激慈濟長期對於菲律賓人民的關懷及行動，將這份溫暖與幸福帶給菲律賓窮困的民眾。

慈濟基金會表示，慈濟各國志工多年來以台灣為名，在世界各地用「Love From Taiwan」的感恩、尊重、愛的人文，增強台灣的外交軟實力。（編輯：梁君棣）1070323

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