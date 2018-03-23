〈美中貿易戰〉工商團體對川普喊話：這是場沒有勝算的

但川普的說法，似乎與白宮方面的數據，有些出入；先前，白宮官員提供的數字為 500 億美元。

美國總統川普於美東時間 22 日 (台北時間 23 日凌晨) 簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵上看 600 億美元的關稅。

美中貿易戰情勢升溫，令產業界深感憂心；美國服裝鞋類協會主席兼執行長 Rick Helfenbein 週五 (23 日) 對 CNBC 表示，「這是場沒有勝算的仗」。

美國預留 60 天的諮商期，提供迴旋空間，讓中國有時間因應。

中國也不甘示弱，宣布祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

包括豬肉、葡萄酒、水果和鋼鐵，都被中國列為可能的「報復」目標；Helfenbein 說，他擔心紡織品也被納入課稅清單中，「若成真，對我們這個產業來說，絕非好事。」

除上述商品外，據傳大豆也可能成為中國的「報復」目標之一。

美國大豆協會主席 John Heisdorffer 在接受 CNBC 採訪時指出，中國是美國大豆的頭號買家，若中國調高關稅，將對美國生產商造成極大衝擊，「這會嚴重傷害美國農民」。

Heisdorffer 強調，川普之所以能勝選，來自農業州的支持，是關鍵因素之一，「下次選舉時，川普是否還能獲得他們支持，我們可以觀察看看，這很有趣。」

Helfenbein 和 Heisdorffer 都表示，他們正持續與白宮溝通，希望川普能放棄這項計畫。