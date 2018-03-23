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中央社

菲掃毒擊斃13人 警長：流血在所難免

中央社2018/03/23 16:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）呂宋島中部布拉坎省警方掃毒，24小時內擊斃13名嫌犯，引起民眾關切；菲律賓國家警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天說，如果嫌犯拒捕，流血在所難免。

布拉坎省（Bulacan）警方昨天表示，21日開始的24小時掃毒行動中，執法人員逮捕109名涉毒嫌犯，擊斃13名持槍拒捕的可疑毒販。布拉坎省在馬尼拉以北約40公里。

消息傳出後，民眾擔心沈寂一段時間的掃毒殺戮，可能死灰復燃。

對此，德拉羅沙今天在奎松市（Quezon City）答覆菲國媒體提問時說，這些嫌犯是因拒捕而被擊斃，「如果警察認真掃毒，流血在所難免。」

他提醒民眾，不只是毒嫌被殺，也有多名警察在掃毒行動中殉職。

德拉羅沙呼籲媒體不要老是聚焦在多少嫌犯被殺，要多關注被逮捕、自首或投案的涉毒嫌犯人數。

2017年8月15日，布拉坎省警方創下24小時內擊斃32名毒嫌的紀錄，菲律賓總統杜特蒂（RodrigoDuterte）次日在公開演說中對此表示滿意，還說如果每天都這樣，社會上可減少很多壞人。

杜特蒂2016年6月底上任後，警方雷厲風行掃毒，資料顯示，2016年7月到2017年9月，有3850名毒嫌因「拒捕」死於警槍下，另外2290名毒嫌遭法外處決，引起人權組織、歐美國家及聯合國抨擊。

在國際壓力之下，杜特蒂2017年10月讓警方退出掃毒任務，改由緝毒署主導掃毒，其間菲國毒嫌喪生人數大幅減少。

但菲國政府認為，由於緝毒署人力與資源不足，掃毒效果不如預期。今年1月底，在增訂新的規則後，警方重返掃毒行列。（編輯：郭中翰）1070323

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