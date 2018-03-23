NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈談貿易戰　富邦金：看後續如何出招中職還沒開打　馮勝賢先和洪總對尬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

飯店響應Earth Hour　周六關燈一小時愛地球

記者陳致宇／台北報導2018/03/23 17:04
▲地球一小時（ Earth Hour ）活動是在每年三月的最後一個星期六晚上8點30分，將非必要的電源關閉一小時，喚醒全球民眾節能減碳的意識。（圖／寒舍集團）
▲地球一小時（ Earth Hour ）活動是在每年三月的最後一個星期六晚上8點30分，將非必要的電源關閉一小時，喚醒全球民眾節能減碳的意識。（圖／寒舍集團）

每年三月的最後一個星期六晚 8 點 30 分，將非必要的電源關閉一小時，即為「地球一小時」（ Earth Hour ）活動，目的是藉由這小小舉動，喚醒全球民眾節能減碳的意識，以實際行動一起減緩全球暖化速度。今（ 2018 ）年有不少飯店響應，將於本周六晚上關燈一小時，並舉辦藝文活動，邀請民眾利用這一小時的時光，放慢腳步感受悠閒的「無光」生活。

寒舍集團旗下包含台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐都將參與地球一小時熄燈計畫， 24 日晚上 8 點 30 分至 9 點 30 分將關閉或調暗非主要的室內外照明設備，包含酒店外牆標誌燈光、外牆投射燈、花圃燈及路樹燈等，並鼓勵員工們上班時儘可能搭乘大眾運輸工具、步行、騎腳踏車或共乘，以實際行動加入節能減碳行列。


▲君品酒店及翰品酒店花蓮與兆品酒店嘉義皆主打「西瓜生魚片」，藉由吃素食以減少二氧化碳排放，宣達環保愛地球理念。（圖／雲朗觀光集團）

雲朗觀光集團也結合全台 4 大品牌、共 9 間飯店聯合響應，除了關閉飯店外牆或大型裝飾燈之外，也推出限定創意素食餐點，希望藉由吃素食以減少二氧化碳排放來宣達環保愛地球的理念，其中，君品酒店、翰品酒店花蓮與兆品酒店嘉義皆主打「西瓜生魚片」，雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄、兆品酒店苗栗及兆品酒店台中則推出創意「食」足的素食精緻料理。

六福旅遊集團旗下台北威斯汀六福皇宮、台北六福萬怡酒店，當天除了一起關燈響應，六福皇宮還將邀請旅客們關上房間的燈，走出門外欣賞阿卡貝拉冠軍團體 Just Vocal Band 的快閃演唱，一起在浪漫人聲音樂中節能減碳、守護地球。該集團也宣布，旗下所有飯店 6 月 1 日起不主動提供一次性備品，落實綠色旅宿政策。


▲台北王朝大酒店配合地球一小時活動，晚間提供「桂圓紅棗茶」和冷飲「檸檬香茅茶」供房客取用。（圖／台北王朝大酒店）

台北王朝大酒店配合地球一小時活動，推出「五感體驗」，分別有視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺，透過不同方式度過沒有燈的一小時，喚起人們的環保意識，像是大廳將安排團體進行演奏，也會準備「桂圓紅棗茶」和冷飲「檸檬香茅茶」供房客取用，酒店擺放野薑花香氛，讓顧客徜徉在放鬆、寧靜的入住環境。


▲有肉與星巴克合作，邀請大家帶著家中用不到卻捨不得丟掉的容器至有肉大安店，或至全台星巴克門市使用小紙杯體驗多肉植栽種植。（圖／有肉）

此外，花藝店有肉與星巴克合作， 24 日晚上邀請大家帶著家中用不到卻捨不得丟掉的容器至有肉大安店，或至全台星巴克門市使用小紙杯體驗多肉植栽種植，在讓地球深呼吸的這一小時，將關上不必要的耗電產品，用最和緩最舒適的速度，體驗與多肉植物相處的時光，一起綠化環境與心靈。活動費用每人 300 元，銷售所得扣除成本捐給荒野保護協會。

關鍵字地球一小時earth hour飯店有肉星巴克公益
開刀後持續疼痛小心變成慢性疼痛症把握周末好天氣　彩色海芋季倒數

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan