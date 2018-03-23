飯店響應Earth Hour　周六關燈一小時愛地球

寒舍集團旗下包含台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐都將參與地球一小時熄燈計畫， 24 日晚上 8 點 30 分至 9 點 30 分將關閉或調暗非主要的室內外照明設備，包含酒店外牆標誌燈光、外牆投射燈、花圃燈及路樹燈等，並鼓勵員工們上班時儘可能搭乘大眾運輸工具、步行、騎腳踏車或共乘，以實際行動加入節能減碳行列。

每年三月的最後一個星期六晚 8 點 30 分，將非必要的電源關閉一小時，即為「地球一小時」（ Earth Hour ）活動，目的是藉由這小小舉動，喚醒全球民眾節能減碳的意識，以實際行動一起減緩全球暖化速度。今（ 2018 ）年有不少飯店響應，將於本周六晚上關燈一小時，並舉辦藝文活動，邀請民眾利用這一小時的時光，放慢腳步感受悠閒的「無光」生活。



▲君品酒店及翰品酒店花蓮與兆品酒店嘉義皆主打「西瓜生魚片」，藉由吃素食以減少二氧化碳排放，宣達環保愛地球理念。（圖／雲朗觀光集團）

雲朗觀光集團也結合全台 4 大品牌、共 9 間飯店聯合響應，除了關閉飯店外牆或大型裝飾燈之外，也推出限定創意素食餐點，希望藉由吃素食以減少二氧化碳排放來宣達環保愛地球的理念，其中，君品酒店、翰品酒店花蓮與兆品酒店嘉義皆主打「西瓜生魚片」，雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄、兆品酒店苗栗及兆品酒店台中則推出創意「食」足的素食精緻料理。

六福旅遊集團旗下台北威斯汀六福皇宮、台北六福萬怡酒店，當天除了一起關燈響應，六福皇宮還將邀請旅客們關上房間的燈，走出門外欣賞阿卡貝拉冠軍團體 Just Vocal Band 的快閃演唱，一起在浪漫人聲音樂中節能減碳、守護地球。該集團也宣布，旗下所有飯店 6 月 1 日起不主動提供一次性備品，落實綠色旅宿政策。



▲台北王朝大酒店配合地球一小時活動，晚間提供「桂圓紅棗茶」和冷飲「檸檬香茅茶」供房客取用。（圖／台北王朝大酒店）

台北王朝大酒店配合地球一小時活動，推出「五感體驗」，分別有視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺，透過不同方式度過沒有燈的一小時，喚起人們的環保意識，像是大廳將安排團體進行演奏，也會準備「桂圓紅棗茶」和冷飲「檸檬香茅茶」供房客取用，酒店擺放野薑花香氛，讓顧客徜徉在放鬆、寧靜的入住環境。



▲有肉與星巴克合作，邀請大家帶著家中用不到卻捨不得丟掉的容器至有肉大安店，或至全台星巴克門市使用小紙杯體驗多肉植栽種植。（圖／有肉）

此外，花藝店有肉與星巴克合作， 24 日晚上邀請大家帶著家中用不到卻捨不得丟掉的容器至有肉大安店，或至全台星巴克門市使用小紙杯體驗多肉植栽種植，在讓地球深呼吸的這一小時，將關上不必要的耗電產品，用最和緩最舒適的速度，體驗與多肉植物相處的時光，一起綠化環境與心靈。活動費用每人 300 元，銷售所得扣除成本捐給荒野保護協會。