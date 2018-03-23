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即時跑馬燈談貿易戰　富邦金：看後續如何出招中職還沒開打　馮勝賢先和洪總對尬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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〈美中貿易戰台受害〉富邦金：金融業作為服務企業窗口

鉅亨網2018/03/23 16:52
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富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，談到美中貿易戰，財務長陳彥松表示，此對各行各業都有影響不只金融業，尤其金融業作為服務企業的窗口，難免受到牽連，且金融環境有變化，更會造成直接衝擊，將持續密切觀察後續變化。

針對美中貿易戰即將開打，富邦金總經理韓蔚廷表示，美、中之間的貿易戰賽局，現在雙方才各出第一招，後續還要看雙方互動、如何出招。 

韓蔚廷進一步指出，這幾年市場已經出現太多黑天鵝，黑天鵝要少一點，對實體經濟、金融市場的發展才是好事，若金融市場穩定一點、波動少一點，金融機構也較容易進行投資規劃。他強調，對金融機構而言，當然希望兩國不要「搞太大」，這樣不論對富邦、或是對全世界而言可能都比較好。

韓蔚廷表示，若美中貿易戰持續延燒，並擴及到全世界的實體經濟，對金控內部獲利目標當然有影響，但影響多少還要看後續細節評估。 

陳彥松則提到，貿易戰不但對產業有影響，金融業作為服務企業的窗口，難免受到牽連，且金融環境若變化更會有直接衝擊，他說：「坦白說這麼新鮮的事，大家都還在看美國跟中國在貿易戰上嚴肅的程度會到哪。」風險控管一向是金融業的重要課題，將密切觀察後續變化。

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關鍵字美中貿易富邦金headline
〈美中貿易戰〉工商團體對川...〈富邦金法說〉維持穩定配息...

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