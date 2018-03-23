〈美中貿易戰台受害〉富邦金：金融業作為服務企業窗口

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，談到美中貿易戰，財務長陳彥松表示，此對各行各業都有影響不只金融業，尤其金融業作為服務企業的窗口，難免受到牽連，且金融環境有變化，更會造成直接衝擊，將持續密切觀察後續變化。

針對美中貿易戰即將開打，富邦金總經理韓蔚廷表示，美、中之間的貿易戰賽局，現在雙方才各出第一招，後續還要看雙方互動、如何出招。

韓蔚廷進一步指出，這幾年市場已經出現太多黑天鵝，黑天鵝要少一點，對實體經濟、金融市場的發展才是好事，若金融市場穩定一點、波動少一點，金融機構也較容易進行投資規劃。他強調，對金融機構而言，當然希望兩國不要「搞太大」，這樣不論對富邦、或是對全世界而言可能都比較好。