俄羅斯薩馬拉州議長來訪　期待與宜蘭大學交流

俄羅斯薩馬拉州州議長Aleksei Chigenev在台俄交流協會監事主席廖世祥教授引薦下，今天由薩馬拉都市發展局長Elena Bondarenko及莫斯科市立大學副校長Elchin Gashimov陪同抵宜蘭大學訪問。Aleksei Chigenev州議長表示，這次來訪最主要目的除了贈勳之外，也希望未來莫斯科市立大學與宜蘭大學能在學術上有互相交流的機會，因此，特別帶來了英、俄文版的合作備忘錄，希望能與宜蘭大學簽署未來兩校合作事宜。

俄羅斯薩馬拉州州議長Aleksei Chigenevr今（23）日抵宜蘭大學訪問，除了頒贈象徵俄羅斯薩馬拉州州議會最高榮耀勳章給宜蘭大學校長吳柏青，也希望未來莫斯科市立大學能在學術上與宜蘭大學有互相交流的機會。

莫斯科州立大學於1995年由莫斯科市政府創立，前身為師範學院，主要培育俄羅斯的高中教師人才，在師範大學類排名全國第三，該校於1998年成立全能教育(Capital Education)研究中心，研究當代教育系統中的科學教育方式，並與許多國外教育機構進行合作，設有漢語中心，為教育部選送華語師資的合作對象，更於2008年加入世界大學組織(International Association of Universities)，2011年成為歐洲大學組織會員(European University Association)。

今天的交流會議當中，宜蘭大學外國語言教育中心主任游依琳分享了宜蘭大學與日本及馬來西亞的大學的合作經驗，並表示未來宜蘭大學可與莫斯科市立大學進行跨國線上合作教學(Collaborative Online International Learning)，更歡迎莫斯科市立大學的同學有機會來參與宜蘭大學舉辦的華語夏令營活動。

而吳柏青校長也表達期望未來雙方能推動實質的學術交流，如教師互訪及短期課程等，也會鼓勵宜蘭大學學生至國外名校研修，開拓國際視野，相信這些對宜蘭大學師生的國際接觸力都會有正面的效益。

