力挺公視拍傀儡花 鄭麗君：國家隊成形

「傀儡花」改編自陳耀昌「台灣文學獎」金典獎長篇小說原著，呈現19世紀恆春半島各族群的接觸，包括原住民、閩、客及西方國家的衝突與協調，彼此間產生新關係的發展過程。

公視旗艦歷史劇「傀儡花」記者會今天下午在台北舉行，包含公廣集團董事長陳郁秀、小說原著陳耀昌、導演曹瑞原、資深編劇施如芳，以及日前以「陳澄波密碼」甫獲台灣歷史小說獎首獎的編劇柯宗明皆出席與會，擘劃「台灣史詩級」揉合戰爭與愛情的時代歷史劇藍圖。

製作預算達新台幣1.55億，公視籌備2年，預計明年3月開拍。鄭麗君下午出席活動表達政府力挺決心，見證傀儡花旗艦作品，對她而言，「代表國家隊成形，要跨出的關鍵一步。」

鄭麗君表示，傀儡花建立多元族群的世界史觀，「讓我們重新認識自己」，十分具有開創性，而一部文學作品透過公視啟動變成影視作品的誕生，過程勢必艱辛，也十分令人期待。

鄭麗君指出，去年前瞻預算通過，得以支持公視「有史以來最高製作規格」的作品，接下來4年前瞻預算的內容產製經費約超過40億，當中規劃約將近18億，邀請公視和民間合作共同推動，「也是我們重要關鍵的一步」，

文化部除了投注更多資金支持，鄭麗君表示，技術團隊上，也請台糖公司和台南市政府合作，由糖廠能協助搭景，過程中也協助劇組同步建構第一期影視基地，未來能讓更多國內產製業者加入使用；文化部希望讓各方面技術到位，也是未來國家隊必備的雛型，期盼有更多旗艦作品產生。

鄭麗君說，近年無論是文學「單車失竊記」、遊戲「返校」、動畫長片「幸福路上」、電影「大佛普拉斯」，許多作品在世界上被看見，「台流儼然成形」，讓文化內容產業力量得以振興走入國際，是文化部重要使命。

除了政府資源，文化部也期待引發民間更多投資，鄭麗君指出，除了內容產製，更重要的是建立文化傳播政策，其中扮演內容產製重要角色和平台的公廣集團角色非常重要，文化部也著手研修公共媒體法，從公共性、產業性、國際性，重新給予公共媒體更多支持。

另一方面，文化部也支持民間OTT業者成長，在數位匯流時代把文化內容帶出去，透過「內容產製」和「傳播政策」，讓創意工作者在台灣安心說故事並帶到世界，讓世界看見台灣（編輯：黃瑞弘）。1070323