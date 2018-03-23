曹瑞原再拚一次命 跳坑執導傀儡花

故事以1867年台灣恆春半島發生的「羅妹號」事件為梗概，涉及原住民、閩、客及西方國家英、美與清廷等多方角色關係，更有海戰場面。從史實的考據，到場景、服裝、演員、語言等製作環節，考驗重重、難關處處，但台灣至今沒有系統化、產業化的影視基地與完整生態可以支應這一切，1.55億元，九牛一毛。

「傀儡花」是公視有史以來預算最高的招標委製案，十集規模、共新台幣1.55億元。若看單集1550萬的製作費，堪稱台灣影視圈內的天價，但自去年公開招標後，業內人士唱衰的卻不少。

（中央社記者汪宜儒台北23日電）3年前才為了「一把青」的上億資金缺口哭掉無數男兒淚、花白了頭，幾乎傾家蕩產的導演曹瑞原，這次為了公共電視時代劇「傀儡花」要再拚一次命。

曹瑞原過去執導「孽子」時就曾有數百萬缺口，當時自爆被討債的追上門；「一把青」的洞更大，是傾家蕩產可能還賠不完的上億數字。問曹瑞原，怎麼還會想拍「傀儡花」？跳坑還跳不怕？他仰天大笑，差點笑岔了氣，隨即幽幽地說：「你看，前一部造飛機，這一部要造船，哈哈哈，我是不是太誇張了？沒錯啊，這又是一個坑。但你有想過嗎？我們誰都逃不出這個坑了喔。」

其實曹瑞原過去沒有標案的經驗，「傀儡花」是處女秀。談及投標緣由，他的語氣有點像是從容赴義的俠士，在他的觀察裡，台灣影視產業的凋零、落後無需再多言，民間倡議政府該領頭有作為的呼籲也早已啞了嗓，公部門卻始終未有具體政策方向。

「這次，是第一次有公部門想好好開始做，我想參與、想用行動表示鼓勵與支持，參與投標，最後不見得被選上，但至少我可以送出我對這個案子的想法，別人也會有機會拿去用。」曹瑞原說。

另一個層面，是他看到「傀儡花」向國際市場邁進的可能。「在羅妹號事件後，引來美軍進攻、接著與台灣首度締下國際條約，那是台灣在世界版圖中第一次浮現，對我而言，這不是什麼台灣自己的地方性題材，而是一次能大膽走向國際的好題材。」

關於「傀儡花」不被業內人士看好的種種理由，曹瑞原明白得很，他說起那天自己的簡報過程，開場就放了中國近日熱播的電視劇「台灣往事」，那是以日治時代的台灣社會為題的作品。「我想表達的是：別人可以用這樣大的資源跟力氣去詮釋我們的歷史，你們該怎麼辦？我們所有人該怎麼辦？我們都在坑裡啊。」

在曹瑞原眼裡，「傀儡花」絕不能像過去只是一次性的拍攝，其結果也不單是公視或是曹瑞原個人的成敗。這製作，基本上不能砸，因為這一役，堪稱就是台灣影視產業的敦克爾克戰役。

曹瑞原說得慷慨激昂，「公部門好不容易有決心要做，該想的，就不能只是為政治服務或為台灣服務，1.55億，不算大，但也很大了，我們不可以讓他船過水無痕，一定要起漣漪、一定要起一個在整個產業裡帶動的作用。」

過去拍「孽子」，有人質疑曹瑞原性向；拍「一把青」，又有人說他替國民黨粉飾；這次拍「傀儡花」，曹瑞原心底清楚，免不了又有酸言冷語，他搖頭苦笑，反正笑罵由人，而且自己的眼淚應該也哭乾了。

在訪問結束後、準備到工作室後山路跑前，曹瑞原轉過了頭，一臉神秘：「你知道，想拍這部片最早的動力是什麼嗎？呵呵，我只是想，要怎麼拍出『台灣通史』裡寫的『婆娑之洋、美麗之島』，還有外國人看到台灣大喊『福爾摩沙』的那個意象，太浪漫又不切實際，對吧？但，那到底是什麼畫面呢，是無邊的曠野草地、梅花鹿在裡頭徜徉？我真的很想知道。」（編輯：張銘坤）1070323