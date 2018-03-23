中美貿易戰陰影籠罩 滬深股市全線重挫

（中央社台北23日電）受中美貿易摩擦加劇影響，滬深股市今天全線重挫，上證綜指失守3200點，深圳股市三大指數跌幅則都超過4%。在恐慌性賣壓下，兩市成交額增至逾人民幣6300億元。

創業板指數表現最為疲弱，大跌5.02%，以1726.02點報收。中小板指數收報7160.37點，跌幅達4.09%。

股指重挫的同時，滬深兩市個股普跌，上漲的個股不到200支。不計算ST個股和未股改股，兩市30多支個股漲停，跌停個股則超過400支。

絕大多數行業類股隨股指收跌。受中美貿易摩擦加劇直接影響，機床設備、船舶、IT設備、網際網路、電信等類股跌幅逾6%；農業類股則逆勢走強，貴金屬類股也在避險情緒上升帶動下收紅。

滬深B指同步大幅收跌。上證B指跌2.67%至320.37點，深證B指跌2.77%至1133.13點。

伴隨恐慌性賣盤湧出，滬深兩市成交額分別為2934億元和3419億元，總量突破6300億元。（編輯：周慧盈/林克倫）1070323