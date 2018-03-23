善款用途惹議 傅崐萁：不救花蓮產業將有風暴

（中央社記者王承中台北23日電）花蓮縣長傅崐萁今天表示，花蓮經濟是淺碟型的市場，以觀光業為主、石材業為輔，若沒救助，恐在6到8個月後產生系統性風暴，屆時將有十萬戶家庭受到重大影響。

網友爆料，花蓮震災善款，有災民沒有拿到救助金，且善款有新台幣8億元被拿去補貼石材業者與觀光，質疑善款運用不當，要求退回善款。

傅崐萁今天下午特地北上到立法院召開記者會，說明震災善款疑義。他表示，這次花蓮震災所有善款的使用，都是依照行政院院會決議，並比照台南地震、高雄氣爆、八八風災、日本311大地震等善款使用的情況為標準來處理，都是專款專用。