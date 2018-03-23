NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈談貿易戰　富邦金：看後續如何出招中職還沒開打　馮勝賢先和洪總對尬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

把握周末好天氣　桃園彩色海芋季倒數兩天

記者陳致宇／台北報導2018/03/23 17:16
▲桃園彩色海芋季展期至本周日（ 25 日）結束。（圖／桃園市政府）
▲桃園彩色海芋季展期至本周日（ 25 日）結束。（圖／桃園市政府）

2018 桃園彩色海芋季展期至本周日（ 25 日），展區設計巨型花卉裝置、各園區花卉盛開已達最佳狀態，民眾可以趁著最後周末好天氣，遊賞花田。桃園市政府也分別推出「花田囍事」、「花田踩街」盛大活動，動員在地上千居民一起娶親、扮裝踩街。


▲現正是彩色海芋花況最佳時刻。（圖／桃園市政府）


▲各園區花卉盛開已達最佳狀態。（圖／桃園市政府）


▲除了彩色海芋外，色彩繽紛的小雛菊也綻放中。（圖／桃園市政府）

桃園市政府表示，考量花期，現正是花況最佳時刻，活動將依原規畫作完美落幕。市府也預告，接近尾聲，現場活動熱鬧度不減反增，周六將實際在花田辦喜事，傳統古禮即將於花田再現；周日則號召在地居民、演出團隊走上鄉間小路、穿梭花田踩街。


▲桃園市府預期周末兩天人潮將再創高峰，建議民眾多利用免費接駁車服務。（圖／桃園市政府）


▲展區設計巨型花卉裝置供民眾拍照打卡。（圖／桃園市政府）

桃園市府預期，周末兩天人潮可望再創高峰，假日將持續提供免費接駁服務，建議遊客將車輛停放至青埔棒球場旁的文中三停車場，直接轉乘活動接駁車，直達活動園區；活動主要幹道「聖德北路」沿線同樣有交通管制，管制區內另再安排小型接駁車，方便管制區內遊客移動，減少遊客步行時間。
 

關鍵字桃園彩色海芋接駁交通花況
飯店帶頭愛地球　周六關燈一小時男性避孕藥不減性慾還可壯陽

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan