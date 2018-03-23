把握周末好天氣　桃園彩色海芋季倒數兩天

2018 桃園彩色海芋季展期至本周日（ 25 日），展區設計巨型花卉裝置、各園區花卉盛開已達最佳狀態，民眾可以趁著最後周末好天氣，遊賞花田。桃園市政府也分別推出「花田囍事」、「花田踩街」盛大活動，動員在地上千居民一起娶親、扮裝踩街。



▲各園區花卉盛開已達最佳狀態。（圖／桃園市政府）



▲除了彩色海芋外，色彩繽紛的小雛菊也綻放中。（圖／桃園市政府）

桃園市政府表示，考量花期，現正是花況最佳時刻，活動將依原規畫作完美落幕。市府也預告，接近尾聲，現場活動熱鬧度不減反增，周六將實際在花田辦喜事，傳統古禮即將於花田再現；周日則號召在地居民、演出團隊走上鄉間小路、穿梭花田踩街。



▲桃園市府預期周末兩天人潮將再創高峰，建議民眾多利用免費接駁車服務。（圖／桃園市政府）



▲展區設計巨型花卉裝置供民眾拍照打卡。（圖／桃園市政府）

桃園市府預期，周末兩天人潮可望再創高峰，假日將持續提供免費接駁服務，建議遊客將車輛停放至青埔棒球場旁的文中三停車場，直接轉乘活動接駁車，直達活動園區；活動主要幹道「聖德北路」沿線同樣有交通管制，管制區內另再安排小型接駁車，方便管制區內遊客移動，減少遊客步行時間。

