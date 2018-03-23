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中央社

海上塑膠垃圾多 超過法德西面積總和

中央社2018/03/23 17:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）今天發表的一項研究報告警告，在太平洋漂流的塑膠垃圾覆蓋範圍，現在已超過法國、德國和西班牙國土面積總和，不但遠比先前預測的面積大，且快速成長。

法新社報導，荷蘭的研究人員使用船隊和飛機，掃描被稱為「太平洋大垃圾帶」（Great PacificGarbage Patch）的海面上大量累積的瓶子、容器、漁網和塑膠微粒，發現塑膠垃圾累積量相當驚人。

這項研究報告刊登在「科學報告」（ScientificReports）期刊。報告主筆利布瑞頓（LaurentLebreton）告訴法新社：「我們在太平洋大垃圾帶發現約8萬公噸漂浮塑料。」

這約是500架巨無霸噴射機重量，是先前研究所發現塑料重量的16倍。

但真正讓研究團隊大吃一驚的，是夏威夷和加州之間海洋環流近幾年累積的塑膠數量。

他們發現，現在累積的塑膠數量約有1.8兆，對海洋生物構成雙重威脅。

大部分累積在太平洋大垃圾帶為小於50公釐的塑膠微粒，被魚類吞下後會進入食物鏈。

這些汙染物沿著食物鏈而上濃度越來越濃，最終將到達食物鏈頂端，進入頂級掠食者像是鯊魚、海豹和北極熊體內。

漁網碎片則會絆住魚類和烏龜等生物，奪走牠們性命。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1070323

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