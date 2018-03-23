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中央社

未選周定洋 中華男足教練：他沒準備好

中央社2018/03/23 17:07
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北23日電）中華男足總教練懷特今天表示，周定洋未依約報到，不把周定洋選入中華隊，是因為周定洋還沒準備好，球隊「團隊至上」的精神不容破壞。

去年中華民國足球協會透過各種管道，讓華裔英籍、現效力蘇格蘭超級足球聯賽羅斯郡隊（Ross County）的球員周定洋（Tim Chow）取得身分能參加中華隊。

中華男足27日將在台北田徑場迎戰新加坡，踢亞洲盃資格賽最終輪的比賽，但是經過懷特（Gary White）與足協秘書長陳威任討論認為，周定洋因行程等因素而無法完全配合中華隊集訓，因此本次賽事將不會選入周定洋。

懷特在下午對外說明表示，20日當周定洋未坐上足協安排的接機專車，他就直接打電話給周定洋，告訴周定洋如果沒有任何其他問題，就應該在20日晚上9時30分到球隊下榻飯店報到，「如果有人答應我會準時現身，最後卻沒有依約履行，這對我來說將是很大的困擾。」

對於為何不把周定洋選入中華隊，懷特表示，那是因為周定洋還沒準備好，「球隊現在有35名球員正為台灣流血流汗的在集訓中，沒有任何一位個別球員應該比代表這個國家的中華隊來得重要。」

懷特強調，中華隊有鮮明的球隊文化與價值，那是強調犧牲、奉獻、團結，且試圖為台灣足球留下一頁歷史的認同，這樣的信念不容許任何人破壞。（編輯：張銘坤）1070323

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