NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈談貿易戰　富邦金：看後續如何出招中職還沒開打　馮勝賢先和洪總對尬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
保庇

這個神明很少見／聖母？慈禧？我到底看了什麼

保庇2018/03/23 16:25
這個神明很少見／聖母？慈禧？我到底看了什麼（圖／保庇）
這個神明很少見／聖母？慈禧？我到底看了什麼（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）幾天前新聞報導了某宮廟的神轎衝撞教堂的事件，相信有在關注台灣民俗文化的朋友都很不樂見這種事情發生，因為一次「偶發事件」可能會影響大眾對民俗文化的看法。

台灣一直以來的民俗文化都是兼容並蓄的，且尊重各個不同文化，在嘉義梅山的中華聖母堂，有一尊聖母像，在天主教堂裡看見聖母不稀奇，稀奇的是這裡的聖母穿的竟然是仿慈禧太后衣飾的聖母像！

仿慈禧太后衣飾的聖母像。圖片來源：嘉義梅山中華聖母堂官方粉專
仿慈禧太后衣飾的聖母像。圖片來源：嘉義梅山中華聖母堂官方粉專

為什麼會有這麼一尊特別的聖母像呢？這得追溯至西元1900年時，因為發生了「庚子拳亂」（義和團事件），許多在中國的西方人、教徒都被動用私刑，更有多間教堂被燒毀；在河北省清苑縣的東閭聖堂，教徒對於這種世道很痛心，便委託法國畫家畫了一張穿著仿慈禧太后衣飾的聖母像，因為要凸顯「中國特色」，剛好當時又是慈禧太后主政，才出此策，希望大家能感受到天主教「入境隨俗」的誠意。

後嘉義梅山中華聖母堂特別依河北清苑縣東閭聖堂的這幅聖母畫像訂製了一尊聖母像，就是希望能延續「入境隨俗」和「文化融合」的誠意精神。而這一尊聖母像也因為特別，吸引了許多教徒、甚至是沒信教的民眾親自到嘉義梅山「朝聖」。

不同文化、不同信仰間都應該互相尊重、互相包容，因為信仰的存在本來就是要領人向善，若是信仰到了偏激的地步，那就違反了各個宗教原本的美意了。

 

資料參考：

嘉義教區梅山中華聖母堂
維基百科－義和團運動

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字庚子拳亂梅山中華聖母堂義和團聖母像
高雄竹滬華山殿見證歷史　祭...貓主子很可愛　民間習俗卻不愛

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan