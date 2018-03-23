這個神明很少見／聖母？慈禧？我到底看了什麼

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）幾天前新聞報導了某宮廟的神轎衝撞教堂的事件，相信有在關注台灣民俗文化的朋友都很不樂見這種事情發生，因為一次「偶發事件」可能會影響大眾對民俗文化的看法。

台灣一直以來的民俗文化都是兼容並蓄的，且尊重各個不同文化，在嘉義梅山的中華聖母堂，有一尊聖母像，在天主教堂裡看見聖母不稀奇，稀奇的是這裡的聖母穿的竟然是仿慈禧太后衣飾的聖母像！

為什麼會有這麼一尊特別的聖母像呢？這得追溯至西元1900年時，因為發生了「庚子拳亂」（義和團事件），許多在中國的西方人、教徒都被動用私刑，更有多間教堂被燒毀；在河北省清苑縣的東閭聖堂，教徒對於這種世道很痛心，便委託法國畫家畫了一張穿著仿慈禧太后衣飾的聖母像，因為要凸顯「中國特色」，剛好當時又是慈禧太后主政，才出此策，希望大家能感受到天主教「入境隨俗」的誠意。