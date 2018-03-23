這個神明很少見／聖母？慈禧？我到底看了什麼

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）幾天前新聞報導了某宮廟的神轎衝撞教堂的事件，相信有在關注台灣民俗文化的朋友都很不樂見這種事情發生，因為一次「偶發事件」可能會影響大眾對民俗文化的看法。
台灣一直以來的民俗文化都是兼容並蓄的，且尊重各個不同文化，在嘉義梅山的中華聖母堂，有一尊聖母像，在天主教堂裡看見聖母不稀奇，稀奇的是這裡的聖母穿的竟然是仿慈禧太后衣飾的聖母像！
為什麼會有這麼一尊特別的聖母像呢？這得追溯至西元1900年時，因為發生了「庚子拳亂」（義和團事件），許多在中國的西方人、教徒都被動用私刑，更有多間教堂被燒毀；在河北省清苑縣的東閭聖堂，教徒對於這種世道很痛心，便委託法國畫家畫了一張穿著仿慈禧太后衣飾的聖母像，因為要凸顯「中國特色」，剛好當時又是慈禧太后主政，才出此策，希望大家能感受到天主教「入境隨俗」的誠意。
後嘉義梅山中華聖母堂特別依河北清苑縣東閭聖堂的這幅聖母畫像訂製了一尊聖母像，就是希望能延續「入境隨俗」和「文化融合」的誠意精神。而這一尊聖母像也因為特別，吸引了許多教徒、甚至是沒信教的民眾親自到嘉義梅山「朝聖」。
不同文化、不同信仰間都應該互相尊重、互相包容，因為信仰的存在本來就是要領人向善，若是信仰到了偏激的地步，那就違反了各個宗教原本的美意了。
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