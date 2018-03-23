「我小時候的兒童節都沒這麼精彩！」台中兒藝節4月登場

▲小青蛙劇團演出可愛的三隻小豬探險劇，超萌扮相很討喜（圖／金武鳳攝 , 2018.3.23)

台中市政府文化局為慶祝兒童節，以「玩劇萬花筒」為主題，舉辦「2018台中兒童藝術節」，自4月1日至6月9日在山、海、屯、城各區，將邀請在地兒童劇團及國立台灣交響樂團擔綱演出34場戲劇、音樂及舞蹈節目，台中市副市長林依瑩今天在啟動會上，以羨慕口吻說「現在的孩子很幸福，我小時候過的兒童節都沒有這麼精彩！」

台中兒童藝術節今年邁入第11屆，為結合台中舉辦的世界花卉博覽會，以「玩劇萬花筒」為主題，由不同演出團隊，呈現如萬花筒般千變萬化的精彩節目，讓孩子們看到截然不同的風景，全部免費或索票入場，林依瑩和表演團體歡迎家長陪伴孩子來看戲，場場集點打卡的，還可以找林副市長要禮物。

文化局今天舉行「兒藝節」啟動儀式，包括泰雅原舞工坊、頑石劇團、聲五洲掌中劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團、小青蛙劇團、大開劇團等團體都到場演出精彩片段，讓應邀先睹為快的愛彌爾幼稚園小朋友樂翻了。



▲大開劇團的媽咪宇宙特攻隊，將於4月28日在港區藝術中心演出（圖／金武鳳攝 , 2018.3.23)

副市長林依瑩表示，台中市的小朋友很幸福，有這麼多、這麼棒的表演可以觀賞，台中兒藝節今年特別擴大舉辦，時間長達2個月，場次也遍布山、海、屯、城各區，還首次結合國台交演出，希望讓小朋友過個充實多彩的兒童節。



▲聲五洲掌中劇團的Q 版媽祖傳中的大海怪，今現身會場，小朋友好奇的搶著摸它（圖／金武鳳攝 , 2018.3.23)

文化局表示，台中在地團隊將演出21場兒童戲劇，其中，「劇場萬花筒」地點在各文化中心，共7場；「社區萬花筒」則將演出場地帶進社區，包括國小、社區文康中心、區公所禮堂等，共14場。另外，國台交室內樂經典音樂會則有13場，演出時會搭配現場樂曲講解，讓孩子在潛移默化中親近古典音樂。

文化局指出，兒藝節各場次節目皆不收費，室內樂經典音樂會免費入場；「社區萬花筒」前30分鐘開放免費入場；「劇場萬花筒」於演出前一週的週六上午9時起，在各演出中心服務台提供5成票券免費索取，每人限索2張，其餘票券將於節目開演前1小時開放現場索票。