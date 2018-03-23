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中央社

雲品併購效應發酵 去年業績創3高

中央社2018/03/23 17:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北23日電）雲品2017年全年客房及餐飲接單暢旺，加上去年5月併入頤品大飯店新店北新館與桃園民生館，全年合併營收新台幣15.28億元、稅後淨利2.28億元、EPS 3.48元均創歷史新高。

雲品今天公告2017年全年營運成果，全年合併營收新台幣15.28億元，年增15%、稅後淨利2.28億元，年增19%、稅後每股盈餘(EPS)3.48元，皆創歷史新高記錄，其中，雲品去年第4季單季稅後每股盈餘1.28元，也創歷史新高，較去年第3季及前年同期大幅成長156%、45%。

雲品考量公司營運資金充沛與今年資本支出規劃，維持高現金股利配發率，已於3月13日經董事會決議擬配發每股現金股利2.75元，配發率約8成。雲品2017年全年客房及餐飲接單暢旺，加上2017年5月併入頤品大飯店新店北新館與桃園民生館，是全年營運再創歷史新高的關鍵。

其中，雲品日月潭溫泉酒店聚焦國內頂級休閒旅遊市場與多角化經營策略，近2年積極推動官方網站與其他旅遊訂房網路平台優惠組合方案，在雲朗集團行銷資源整合效益持續挹注下，2017年住房率達到81%，成長趨勢明確。

展望2018年，雲品將於4月啟動「雲品假期常客回饋計畫」，預估將能夠推展散客官網訂房的提升；2018年首季頤品酒店宴會接單量已較去年同期呈現雙位數成長。

另外，雲品受惠於併購效益發酵，未來不排除將母公司雲朗觀光集團旗下的飯店、市場上運作中或新建案等合適的併購標的繼續納入雲品，持續擴大雲品營運規模，挹注雲品未來營運成長動能。（編輯：黃國倫）1070323

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