美新任國安顧問 作風強硬支持親台外交

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天任命前駐聯合國大使波頓（John Bolton）出任新國家安全顧問。專家指出波頓作風強硬，且長年支持促進台美關係。

路透社報導，川普上任至今14個月，近期身邊出現人事大地震，顯示他有意安插一票較可能同意自己看法的人馬，外交政策也將走向更鷹派路線。

但外界並不清楚，任命波頓對川普和北韓領導人金正恩可能的會面具有何等意義。兩國領導人預計在5月底前會面，確切時間地點至今仍未敲定。

任命波頓恐也使已經岌岌可危的伊朗核協議雪上加霜。此外，川普仍對與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）改善關係懷抱希望，有關美方對俄國該採多嚴厲立場，波頓和川普也可能在這件事上意見不合。