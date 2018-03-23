美新任國安顧問 作風強硬支持親台外交

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天任命前駐聯合國大使波頓（John Bolton）出任新國家安全顧問。專家指出波頓作風強硬，且長年支持促進台美關係。
路透社報導，川普上任至今14個月，近期身邊出現人事大地震，顯示他有意安插一票較可能同意自己看法的人馬，外交政策也將走向更鷹派路線。
但外界並不清楚，任命波頓對川普和北韓領導人金正恩可能的會面具有何等意義。兩國領導人預計在5月底前會面，確切時間地點至今仍未敲定。
任命波頓恐也使已經岌岌可危的伊朗核協議雪上加霜。此外，川普仍對與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）改善關係懷抱希望，有關美方對俄國該採多嚴厲立場，波頓和川普也可能在這件事上意見不合。
69歲的波頓是福斯新聞（Fox News）評論員，曾任駐聯合國大使，2016年曾考慮角逐共和黨總統大選的黨內提名。他也是華府知名人士，海象般的八字鬍是他的標誌，面對許多全球挑戰立場堅定不移。
民主黨籍參議員利德（Jack Reed）在聲明中說：「這選擇不明智。波頓先生不具備高明國安顧問該有的性格及判斷力。」
華府智庫戰略暨國際研究中心（Center forStrategic and International Studies）亞洲專家葛來儀（Bonnie Glaser）說：「波頓長年來支持更迭北韓政權以及與台灣發展更緊密關係。大家得繫好安全帶。」
法新社報導，政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）說，任命波頓將美國外交推向「美國優先的極致」。
歐亞集團表示：「這位作風極強硬人物將會激起川普本性中最頑固部分。波頓將會希望執行非常強硬政策，並限制川普利用它們當作談判策略。」歐亞集團又說，波頓是「鷹派中的鷹派」。（譯者：梁元齡/核稿：劉學源）1070323